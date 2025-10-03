مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور و همچنین ورودی تهران گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل سنگ جار تا تویر و ولی آباد تا هریجان و محدوده پل زنگوله و حدفاصل سرودار تا بیلقان هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل وانا تا گزنک، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین محدوده های سراوان و ورودی شهر رودبار، آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲   را شاهد هستیم. 

وی توضیح داد:ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران حدفاصل کمرد تا جاجرود و تردد روان در آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) گزارش شده است.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران حدفاصل کمرد تا جاجرود و آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده های کمالشهر ، حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و محدوده پل فردیس را شاهد هستیم.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل پلایین تا انتهای حوزه آزادراه گزارش شده وبارش باران در برخی از محورهای استان های گلستان ، مازندران ، گیلان و اردبیل را شاهد هستیم. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
