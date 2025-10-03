همزمان با راهیابی فیلم کوتاه «اسپایدرمرد» به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر رسمی این اثر رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «اسپایدرمرد» به نویسندگی و کارگردانی حسین ذوالفقاری و تهیه‌کنندگی محمد طاها ناطقی، در اولین حضور جشنواره‌ای خود در دو بخش مسابقه داستانی ملی و بخش ویژه کتاب و سینما (اقتباس) حضور خواهد داشت.

جشنواره فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهرماه تا ۲ آبان ماه در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار خواهد شد.

راهیابی «اسپایدرمرد» به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

در خلاصه این اثر آمده است:

شاهین قصد خودکشی دارد اما حضور یک عنکبوت باعث می‌شود که همه چیز تغییر کند.

عوامل «اسپایدر‌مرد» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان : حسین ذوالفقاری

تهیه‌کننده: محمد طاها ناطقی

انجمن سینمای جوانان ایران

بازیگران : مجید عراقی و میثم نوروزی

مشاور کارگردان : امیرحسین مرزبان

مدیر فیلم‌برداری : محمدرضا پرچ

مونتاژ : مبین نامور

مشاور پروژه : مهدی مطهر

مدیر صدا برداری و طراحی و ترکیب صدا: احسان خزایی

آهنگساز : مجتبی سحرخیز

طراح صحنه و لباس : مریم مشهدی‌رضا

طراح چهره پردازی : نوید فرح‌مرزی

مدیر تولید : امیر حسین هژبری ، علی کنعان مقدم

مدیر برنامه ریزی : رضا محمد حسینی

طراح جلوه های ویژه بصری : عرفان شیخ هرندی

عکاس : محمد رضا سبحانی

اصلاح رنگ و نور : حامد دائی

دستیار اول کارگردان : محمد سنجری

منشی صحنه : شهرزاد نیکوبخت

طراح پوستر : محمد حسین منیری

طراح تیتراژ : مصطفی فخاری

سایر بازیگران: کتایون عابد،دستیاراول فیلمبردار:امیرحسین عرضی ،دستیار دوم فیلمبردار : حمید رضا حسن پور،دستیاران فیلمبردار: وِستا صمدیار،سعید زمانی،امیرحسین پوراصغریان،دستیار صدا برداری و صدا گذاری : علیرضا ایرجی ،امور فنی صدا : استودیو گوش،دستیار گریم: پوریا برومند،دستیار تدوین : پانیذ شیبت زاده،مدیر صحنه: دانیال طاهری،دستیاران صحنه و لباس: فائزه غیرتمند،محمدامین آریا،عطیه رامشینی،جلوه های بصری:Velvet Screen،کامپ

