باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «اسپایدرمرد» به نویسندگی و کارگردانی حسین ذوالفقاری و تهیهکنندگی محمد طاها ناطقی، در اولین حضور جشنوارهای خود در دو بخش مسابقه داستانی ملی و بخش ویژه کتاب و سینما (اقتباس) حضور خواهد داشت.
جشنواره فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهرماه تا ۲ آبان ماه در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار خواهد شد.
در خلاصه این اثر آمده است:
شاهین قصد خودکشی دارد اما حضور یک عنکبوت باعث میشود که همه چیز تغییر کند.
عوامل «اسپایدرمرد» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان : حسین ذوالفقاری
تهیهکننده: محمد طاها ناطقی
انجمن سینمای جوانان ایران
بازیگران : مجید عراقی و میثم نوروزی
مشاور کارگردان : امیرحسین مرزبان
مدیر فیلمبرداری : محمدرضا پرچ
مونتاژ : مبین نامور
مشاور پروژه : مهدی مطهر
مدیر صدا برداری و طراحی و ترکیب صدا: احسان خزایی
آهنگساز : مجتبی سحرخیز
طراح صحنه و لباس : مریم مشهدیرضا
طراح چهره پردازی : نوید فرحمرزی
مدیر تولید : امیر حسین هژبری ، علی کنعان مقدم
مدیر برنامه ریزی : رضا محمد حسینی
طراح جلوه های ویژه بصری : عرفان شیخ هرندی
عکاس : محمد رضا سبحانی
اصلاح رنگ و نور : حامد دائی
دستیار اول کارگردان : محمد سنجری
منشی صحنه : شهرزاد نیکوبخت
طراح پوستر : محمد حسین منیری
طراح تیتراژ : مصطفی فخاری
سایر بازیگران: کتایون عابد،دستیاراول فیلمبردار:امیرحسین عرضی ،دستیار دوم فیلمبردار : حمید رضا حسن پور،دستیاران فیلمبردار: وِستا صمدیار،سعید زمانی،امیرحسین پوراصغریان،دستیار صدا برداری و صدا گذاری : علیرضا ایرجی ،امور فنی صدا : استودیو گوش،دستیار گریم: پوریا برومند،دستیار تدوین : پانیذ شیبت زاده،مدیر صحنه: دانیال طاهری،دستیاران صحنه و لباس: فائزه غیرتمند،محمدامین آریا،عطیه رامشینی،جلوه های بصری:Velvet Screen،کامپ