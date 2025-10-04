باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه حبرنگاران جوان گفت: حضور خانواده‌های شهدا در مدارس و بازگویی خاطرات و سبک زندگی آنان، نقشی مؤثر در انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت دارد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند با واقعیت‌های رشادت و ازخودگذشتگی بیشتر آشنا شوند.

پناهی روا با بیان اینکه امید و نشاط، رکن اصلی فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: شهدایی که با وجود آمادگی برای شهادت، با امید و انرژی زندگی می‌کردند، امروز برای دانش‌آموزان الگوی الهام‌بخش هستند. در همین راستا، برگزاری یادواره‌های مدرسه‌ای، کنگره‌های شهدا و نامگذاری مدارس جدید به نام شهدای شاخص، بخشی از برنامه‌های فرهنگی آموزش و پرورش است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مسابقات خاطره‌نویسی و روایتگری، دیدار مستقیم دانش‌آموزان با خانواده‌های شهدا و اجرای پویش‌های فرهنگی برگزار می‌شود. نامگذاری طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی با الهام از نام شهدا، دانش‌آموزان را تشویق می‌کند تا بیشتر درباره زندگی و اهداف آنان تحقیق کنند.

پناهی روا تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جدید، صرفاً بزرگداشت شهدا نیست، بلکه زمینه‌ساز پرورش نسلی امیدوار، مقاوم و آگاه به اهداف دشمنان است که می‌تواند در آینده نقش مهمی در پاسداری از ارزش‌ها و امنیت کشور ایفا کند