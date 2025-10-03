شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری نماز جمعه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه شهرستان اهر به امامت حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا اکبرپور فرمانده بسیج عشایر سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی، سرهنگ حسین عبدی فرمانده نیروی انتظامی، رؤسای ادارات، بسیجیان عشایر و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد.

سرهنگ حسین عبدی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ارتباط با عملکرد نیروی انتظامی شهرستان اهر مطالبی را بیان کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.