مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور از دسترسی علاقه‌مندان به یک‌هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب دراین پایگاه درباره ابعاد علمی، عملی و اخلاقی زندگی حضرت معصومه(س)خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی طباطبایی،مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم ضمن تسلیت رحلت جانسوز بانوی کرامت (س)گفت:پایگاه کتابخانه دیجیتال نور یک‌هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب درباره ابعاد علمی، عملی و اخلاقی زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) را در دسترس علاقه‌مندان قرار داد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، اظهار کرد: پایگاه کتابخانه دیجیتال نور با هدف در دسترس قرار دادن متون و منابع معتبر علوم اسلامی و انسانی راه‌اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: بیش از ۹۰ هزار عنوان کتاب تخصصی در حوزه‌های مختلف مانند علوم قرآن، حدیث، فقه و اصول، کلام، فلسفه و منطق، علوم اجتماعی و سیاسی، طب اسلامی و سنتی و سیره معصومان در اختیار پژوهشگران قرار دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی طباطبایی یادآور شد: برای تسهیل دسترسی پژوهشگران خارج از کشور، پایگاه کتابخانه دیجیتال نور دارای اینترفیس‌های فارسی، عربی و انگلیسی است و با جستجوی عبارت "حضرت فاطمه معصومه" کاربران می‌توانند به مجموعه‌ای جامع از منابع و مقاله‌های علمی دسترسی پیدا کنند.

وی همچنین به پایگاه نورمگز اشاره کرد و گفت: در نورمگز بیش از ۵۰۰ مقاله تخصصی درباره زندگی و شخصیت علمی و اخلاقی کریمه اهل بیت(س) موجود است که در رشته‌ها و موضوع‌های متنوع علوم اسلامی و انسانی منتشر شده‌اند.

وی به ویژه‌نامه وفات حضرت معصومه در پایگاه حوزه‌نت نیز اشاره و بیان کرد: این ویژه‌نامه شامل بخش‌هایی مانند زندگانی حضرت، تاریخچه هجرت، اقامتگاه در قم، فضائل و کرامات، ارتباط با خادمان و سایر امامزادگان قم است و مطالعه و تحقیق در این زمینه را برای علاقه‌مندان بسیار آسان کرده است.

