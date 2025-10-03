باشگاه خبرنگاران جوان _ صالح محمدی با بیان اینکه امسال ۷۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان پس از برداشت اول برنج به پرورش راتون اختصاص داده شده است افزود: تاکنون حدود ۴۰ هزار تن راتون از شالیزار‌های گیلان برداشت شده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا اواخر مهرماه پایان زمان برداشت، حدود ۵۶ هزار تن راتون به ارزش اقتصادی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از شالیزار‌های گیلان برداشت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه راتون یا شاه بج، برنجی است که با رویش مجدد ساقه‌های به جامانده از دروی برنج و خوشه دادن آن به دست می‌آید افزود: با توجه به اینکه محصول راتون از نظر عطر و طعم، بهتر و مشتری پسند‌تر از برنج برادشت اول است، در حال حاضر هر کیلوگرم برنج راتون در بازار، گرانتر از برنج محصول اول و به قیمت ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

صالح محمدی با اشاره به اینکه راتون در بیشتر شهرستان‌های گیلان پرورش داده می‌شود گفت: لنگرود، رودسر، صومعه سرا و املش به ترتیب بیشترین سهم را در پرورش راتون دارند.

وی با بیان اینکه تولید راتون به مراتب، کم هزینه‌تر و آسان‌تر از برنج محصول اول است افزود: راتون فقط با آبیاری و مصرف ۵۰ کیلوگرم کود اوره در هر هکتار به دست می‌آید؛ این درحالی است که برنج محصول اول با صرف هزینه‌های شخم زدن، تولید بذر، کاشت، وجین و داشت، مصرف کود و سموم شیمیایی به مقدار قابل توجه و همچنین صرف زمان بیشتر تولید می‌شود.



منبع : خبرگزاری صداوسیما