باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقر فرماندهی نیرو‌های زمینی ناتو برای کشور‌های شمال اروپا روز جمعه در شهر میکلی (Mikkeli) فنلاند، در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرز روسیه، به طور رسمی افتتاح شد.

آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند طی مراسم افتتاحیه، طبق اعلام دفتر مطبوعاتی وزارتخانه، گفت: «در پاییز ۲۰۲۳، ما به عنوان یک کشور عضو ناتو، هدف اولیه‌ای را برای ایجاد یک ستاد فرماندهی (در فنلاند) وابسته به مقر ناتو تعیین کردیم. در نشست وزیران دفاع ناتو در ژوئن ۲۰۲۴، این هدف ما تأیید شد و اکنون، پس از یک سال، ما این مقر را در فنلاند افتتاح می‌کنیم.»

هاکانن تاکید کرد که کار این مقر «امنیت ناتو و امنیت فنلاند را تقویت خواهد کرد.» در حال حاضر حدود ۱۰ نفر در این مقر مشغول به کار هستند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد پرسنل آن در زمان صلح به ۵۰ نفر برسد.

وزارت دفاع فنلاند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مقر وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات نیرو‌های زمینی ناتو در شمال اروپا را بر عهده خواهد داشت. در شرایط عادی، مقر مسئول برگزاری آموزش‌ها و سایر فعالیت‌های ناتو خواهد بود و در شرایط اضطراری، بر عملیات زمینی و دفاعی در منطقه دوردست شمالی نظارت کرده و آنها را برنامه‌ریزی خواهد کرد.

مقر نیرو‌های زمینی ناتو، قبل از افتتاح رسمی، فعالیت‌های خود را در اول سپتامبر آغاز کرده بود و این مقر جدید حدود ۳۰۰ کیلومتر از شهر سن پترزبورگ روسیه فاصله دارد.

در سپتامبر ۲۰۲۴، تصمیم گرفته شد که این مقر در زمان صلح، مسئولیت شبانه‌روزی برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی ناتو در منطقه را بر عهده بگیرد و گزارش‌های خود را به مقر اصلی در نورفولک در سواحل شرقی آمریکا ارائه دهد.