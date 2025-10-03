ناتو روز جمعه مقر جدید فرماندهی نیرو‌های زمینی خود برای شمال اروپا را به‌طور رسمی در شهر میکلی فنلاند، در ۲۰۰ کیلومتری مرز روسیه افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقر فرماندهی نیرو‌های زمینی ناتو برای کشور‌های شمال اروپا روز جمعه در شهر میکلی (Mikkeli) فنلاند، در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرز روسیه، به طور رسمی افتتاح شد.

آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند طی مراسم افتتاحیه، طبق اعلام دفتر مطبوعاتی وزارتخانه، گفت: «در پاییز ۲۰۲۳، ما به عنوان یک کشور عضو ناتو، هدف اولیه‌ای را برای ایجاد یک ستاد فرماندهی (در فنلاند) وابسته به مقر ناتو تعیین کردیم. در نشست وزیران دفاع ناتو در ژوئن ۲۰۲۴، این هدف ما تأیید شد و اکنون، پس از یک سال، ما این مقر را در فنلاند افتتاح می‌کنیم.»

هاکانن تاکید کرد که کار این مقر «امنیت ناتو و امنیت فنلاند را تقویت خواهد کرد.» در حال حاضر حدود ۱۰ نفر در این مقر مشغول به کار هستند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد پرسنل آن در زمان صلح به ۵۰ نفر برسد.

وزارت دفاع فنلاند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مقر وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات نیرو‌های زمینی ناتو در شمال اروپا را بر عهده خواهد داشت. در شرایط عادی، مقر مسئول برگزاری آموزش‌ها و سایر فعالیت‌های ناتو خواهد بود و در شرایط اضطراری، بر عملیات زمینی و دفاعی در منطقه دوردست شمالی نظارت کرده و آنها را برنامه‌ریزی خواهد کرد.

مقر نیرو‌های زمینی ناتو، قبل از افتتاح رسمی، فعالیت‌های خود را در اول سپتامبر آغاز کرده بود و این مقر جدید حدود ۳۰۰ کیلومتر از شهر سن پترزبورگ روسیه فاصله دارد.

در سپتامبر ۲۰۲۴، تصمیم گرفته شد که این مقر در زمان صلح، مسئولیت شبانه‌روزی برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی ناتو در منطقه را بر عهده بگیرد و گزارش‌های خود را به مقر اصلی در نورفولک در سواحل شرقی آمریکا ارائه دهد.

برچسب ها: روسیه و اروپا ، کشورهای عضو ناتو
خبرهای مرتبط
پوتین خطاب به سران غرب: آرام باشید!
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
آخرین اخبار
۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
سیل شدید در بلغارستان سه کشته برجای گذاشت
مقر جدید ناتو در فنلاند ۲۰۰ کیلومتر با روسیه فاصله دارد
یونیسف: وضعیت مادران و نوزادان غزه هرگز بدتر از این نبود
نخست وزیر کانادا به کاخ سفید بازمی‌گردد
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد