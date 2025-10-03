سیل در شهر النیت واقع در جنوب بلغارستان سه نفر، از جمله دو امدادگر را کشت و بارش‌های شدید همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های بلغارستان گزارش دادند که در پی وقوع سیل شدید در این کشور، سه نفر در تفرجگاه شهر «النیت» در نزدیکی دریای سیاه جان خود را از دست داده‌اند.

دانیل میتوف، وزیر کشور بلغارستان گفت که یک مرد که در زیرزمین یک ساختمان بود، هنگام جاری شدن آب کشته شد و دو نفر دیگر امدادگرانی بودند که به دنبال کمک‌رسانی بودند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آب در خیابان‌های شهر النیت واقع در جنوب بلغارستان جاری شده است.

پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد باران‌های سیل‌آسا در جنوب این کشور تا ۲۴ ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: بلغارستان ، سیل شدید ، حوادث بین‌الملل
تبادل نظر
