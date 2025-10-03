دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ به درخواست رئیس‌جمهور آمریکا درباره روابط دو طرف و غزه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز جمعه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، گفتگوی تلفنی داشته و طی آن وضعیت غزه را مورد بحث قرار داده‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای گفت: «رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا یک تماس تلفنی انجام داد. در این گفت‌و‌گو، روابط دوجانبه میان ترکیه و آمریکا، علاوه بر وضعیت غزه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

اردوغان اظهار داشت که سفرش به واشنگتن در ۲۵ سپتامبر، روابط بین ترکیه و آمریکا را تقویت کرده و مهم است که برای تقویت همکاری بین دو کشور در همه زمینه‌ها، به‌ویژه در صنعت نظامی ، گام‌هایی برداشته شود.

این دفتر افزود: «رئیس‌جمهور ترکیه اشاره کرد که کشورش تلاش‌های فشرده‌ای را برای تضمین صلح و ثبات در سراسر منطقه، و در وهله اول در نوار غزه، انجام می‌دهد و از ابتکاراتی که به دنبال دستیابی به این هدف هستند، به‌طور مثبت استقبال می‌کند.»

اردوغان تأکید کرد که ترکیه ارتباطات دیپلماتیک را برای دستیابی به ثبات تسریع بخشیده و به سهم خود در مفهوم جهانی صلح ادامه خواهد داد. او همچنین تأکید کرد که توقف حملات رژیم تروریستی اسرائیل برای موفقیت ابتکارات برقراری آرامش در منطقه ضروری است.

این در حالی است که مردم غزه به دلیل حملات شدید ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به شمال نوار غزه، همچنان به آوارگی خود ادامه می‌دهند و با وجود سرازیر شدن آوارگان به سمت مرکز غزه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را ادامه می‌دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور آمریکا ، رئیس جمهور ترکیه
