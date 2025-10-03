مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:از فردا شنبه تا دوشنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور مجدداً افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از فردا شنبه تا یکشنبه، بارش‌ها در نواحی ساحلی دریای خزر ادامه خواهند داشت، اما شدت بارش‌ها کاهش یافته و به شکل خفیف‌تری بروز خواهند کرد.

وی ادامه داد:همچنین آسمانی صاف برای بیشتر مناطق کشور در روز دوشنبه پیش‌بینی کرد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص وزش باد در کشور ادامه داد: فردا شنبه، وزش باد شدید در شرق، شمال‌شرق و جنوب‌غرب کشور پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت روز یکشنبه در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، وزش باد در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود که باعث کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

او بیان کرد: در بخش‌های دمایی کشور، فردا در نوار شمالی کشور و روزهای یکشنبه و دوشنبه در شرق کشور، کاهش نسبی دما انتظار می‌رود. همچنین از فردا شنبه تا دوشنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور مجدداً افزایش خواهد یافت.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی درباره وضعیت دریای خزر و خلیج فارس نیز افزود: این مناطق امشب مواج و متلاطم خواهند بود و ارتفاع موج در این مناطق افزایش می‌یابد. علاوه بر این، روزهای جمعه و شنبه نیز در مناطق شرقی دریای عمان شرایط مشابهی حاکم خواهد بود.