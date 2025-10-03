شرکت هواپیمایی که فقط یک هواپیمای فعال دارد! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06f2\u06f8 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u060c \u0641\u0642\u0637 \u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06a9\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0627\u0639\u062b \u062a\u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n