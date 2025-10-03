باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شرکت هواپیمایی که فقط یک هواپیمای فعال دارد! + فیلم

یک شرکت هواپیمایی از ۲۸ فروند هواپیمایی که در اختیار دارد فقط یک هواپیمایش فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت هواپیمایی آسمان از ۲۸ فروند هواپیمایی که در اختیار داد، فقط یک هواپیمایش کار می‌کند. همین موضوع باعث تاخیر در بسیاری از پروازهای این شرکت شده است.

