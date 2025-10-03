همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) آیین سنتی شمع گردانی خادمان حرم مطهر در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  -در شامگاه شهادت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)، آیین سنتی و معنوی شمع‌گردانی با حضور خادمان حرم مطهر بانوی کرامت در صحن امام رضا (علیه‌السلام) برگزار شد

 این مراسم  جلوه‌ای از ارادت و سوگواری خادمان به ساحت قدسی کریمه اهل‌بیت (س) را به نمایش گذاشت و فضای حرم را آکنده از حال و هوای معنوی کرد.

در ادامه آیین شمع‌گردانی شام شهادت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در حرم مطهر بانوی کرامت، آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری به‌عنوان سخنران ویژه این مراسم، با تأکید بر جایگاه والای حضرت معصومه (س)، حضور ایشان در شهر قم را منشأ برکات گسترده برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع دانست.

او با اشاره به نقش تاریخی و تمدن‌ساز این بانوی بزرگوار، تصریح کرد: قم به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) به کانون اصلی نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تبدیل شده و مسیر رشد علمی و معنوی امت را هموار ساخته است.

آیت‌الله میرباقری همچنین با بیان نیاز روزافزون جامعه به الگو‌های معنوی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند تأسی به سیره نورانی حضرت معصومه (س) است؛ چراکه ایشان با علم، عفاف و ولایتمداری خود، نمادی از هدایت، ایمان و استقامت در مسیر ولایت به‌شمار می‌روند.

