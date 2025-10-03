عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0622\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0646\u0628\u0648\u062f\u061b \u0645\u0648\u0627\u062f \u0634\u06cc\u0645\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0645\u0628\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u062e\u06cc\u0644 \u0628\u0648\u062f.\n