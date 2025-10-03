باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم

سردار قاآنی با حضور در برنامه تلویزیونی هم عهد از عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار قاآنی با حضور در برنامه تلویزیونی هم گفت: عامل اصلی شهادت سیدحسن نصرالله فقط انفجار نبود؛ مواد شیمیایی استفاده شده در بمب‌ها در شهادت ایشان دخیل بود.

مطالب مرتبط
عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم
young journalists club

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم
young journalists club

روایت سردار قاآنی از روز عملیات ۷ اکتبر و دیدار با سیدحسن نصرالله

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم
young journalists club

از هم‌صدایی آزادگان تا عهدی دوباره با شهیدان مقاومت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم
۱۶۱۳

حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم
۱۳۹۴

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید + فیلم
۱۳۳۹

روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
آرزوی خانم راننده تریلی برای رانندگی در مترو + فیلم
۸۳۶

آرزوی خانم راننده تریلی برای رانندگی در مترو + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
طراحی و داخلی‌سازی نسل جدید دستگاه اندازه‌گیری دوز رادیو دارو + فیلم
۶۷۶

طراحی و داخلی‌سازی نسل جدید دستگاه اندازه‌گیری دوز رادیو دارو + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.