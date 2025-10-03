باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک اعلام کرد که تعدادی پهپاد ناشناس بر فراز یک پایگاه آموزشی نظامی در شرق بلژیک و در نزدیکی مرز آلمان، پرواز کردند.
او گفت که تعداد دقیق پهپادها مشخص نیست، اما این اجسام پرنده هم در سمت بلژیک و هم در سمت آلمان مشاهده شدهاند.
به گفته وزیر دفاع بلژیک، مشخص نیست که این پهپادها از کجا آمدهاند.
به طور جداگانه، فرودگاه مونیخ صبح امروز اعلام کرد که کنترل ترافیک هوایی آلمان به دلیل مشاهده «چندین» پهپاد در عصر روز پنجشنبه مجبور به تعلیق کامل عملیات پروازی شده است.
این حادثه مشابه رویدادهای دانمارک و نروژ است که هر دو هفته گذشته به دلیل یک سری مشاهدات پهپادی شاهد تعطیلی فرودگاهها بودند و این امر اروپا را در مورد امنیت حریم هوایی در حالت آمادهباش بالاتری قرار داده است. چندین مقام اروپایی روسیه را به نقض حریم هوایی خود متهم کردهاند. با این حال، روسیه این اتهامات را رد کرده و بیاساس توصیف کرده است.
منبع: رویترز