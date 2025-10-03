باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه طرح‌های بانک مرکزی برای افزایش عرضه انواع قطعات سکه در بازار و به منظور پاسخ به نیاز متقاضیان از روز شنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ پیش فروش انواع قطعات سکه با ضرب سال ۱۳۸۶ برای سررسید ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع می‌شود.

در همین خصوص برنامه ریزی شده است تا در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه متقاضیان نسبت به واریز وجه ریال اقدام نموده و در روز سه شنبه نسبت به سفارش گذاری اقدام نمایند.

جزئیات واریز وجه ریال و نحوه سفارش گذاری توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام خواهد شد.