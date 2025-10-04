بررسی‌ها حاکی از آن است که همزمان با افزایش ۲درصدی تعرفه گمرکی اسباب بازی به احتمال زیاد نرخ این محصول افزایش خواهد یافت.

باشگاه‌ باشگاه جوان؛ محبوبه کباری- طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ابهامات در خصوص شمول افزایش ۲ درصد حقوق گمرکی و عوارض فرهنگی بر اسباب بازی و صنایع دستی رفع شده است.

طبق نامه ارسال شده از سوی گمرک تمامی  واردات اسباب بازی ذیل ردیف تعرفه های ۹۵۰۳۰۰۱۱ لغایت ۹۵۰۵۱۰۰۰ و همچنین که تعرفه های ۸ رقمی ذیل سرفصل ۹۵۰۸ مشمول افزایش ۲ درصد حقوق گمرکی است.

همچنین واردات کالاها ذيل ردیف تعرفه های ۹۵۰۳۰۰۵۰ ، ۹۵۰۳۰۰۹۰ ، ۹۵۰۴۰۲۱۰ ، ۹۵۰۴۲۰۲۰ ، ۹۵۰۴۹۰۱۰ و ۹۵۰۴۹۰۲۰ مشمول افزایش ۲ درصد حقوق گمرکی نمی شود.

گفتنی است برای ردیف تعرفه های ۹۵۰۴۰۲۱۰ ، ۹۵۰۴۲۰۲۰ ، ۹۵۰۴۹۰۱۰ و ۹۵۰۴۹۰۲۰ در صورتیکه این ردیف بازیچه کودکانه باشد افزایش حقوق گمرکی ۲ درصد خواهد بود.

همچنین واردات اسباب بازی ذیل ردیف تعرفه های ۹۵۰۳۰۰۱۱ لغایت ۹۵۰۵۱۰۰۰ و همچنین که تعرفه های ۸ رقمی ذیل سرفصل ۹۵۰۸ مشمول ۴ درصد عوارض فرهنگی موضوع مصوبه ۴۸۰۲۲ / ت ۵۱۸۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نیست.

از سوی دیگر کدهای تعرفه ۹۵۰۴۳۰۰۰ ، ۹۵۰۴۵۰۱۰ و ۹۵۰۴۵۰۹۰ كما كان مشمول ۴ درصد عوارض فرهنگی می گردند.

در  بخشی دیگری از این نامه که مربوط به صنایع دستی اعلام شده که  افزایش ۲درصدی  حقوق گمرکی مربوط به صنایع نمی شود.

در بند ۵ این اساسنامه اعلام شده که  واردات صنایع دستی نیز  امسال مشمول پرداخت ۲ درصد افزایش حقوق گمرکی کالاهای موضوع بند (م) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نمی شود.

گفتنی است در نامه ای که‌ از سوی مدیرکل واردات گمرک ارسال  اعلام شده است که از آنجایی که هیچ یک از کد تعرفه‌های اسباب بازی در فهرست ضمیمه مصوبه فوق‌الذکر ذکر نشده، لذا بر اساس نظر این دفتر، واردات اسباب بازی مشمول پرداخت ۴ درصد عوارض موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نمی‌گردد.

 همچنین با توجه به عدم ذکر عبارت "صنایع دستی" در متن بند (م) تبصره یک قانون بودجه امسال واردات صنایع دستی نیز در امسال مشمول پرداخت ۲ درصد افزایش حقوق گمرکی کالاهای موضوع بند (م) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نمی‌گردد. 

 در بند (م) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تکلیفی برای دولت جهت تهیه آیین نامه اجرایی تعیین نشده است.

آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟

