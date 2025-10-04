نماینده مجلس گفت:بانک مرکزی و شبکه بانکی تمایلی به پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند که باید این عقب ماندگی جبران شود.

علیپور نماینده مجلس با اشاره به اهمیت وام اشتغال گفت: وام اشتغال یکی از وامهای حمایتی در تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه سنواتی است که هدف آن ایجاد اشتغال، درآمد و همچنین حمایت از اقشار ضعیف جامعه همزمان با رشد تولید در کشور است.
وی با بیان اینکه امسال مجلس برای تعیین سهمیه نهادهای حمایتی واسطهای برای پرداخت وام اشتغال، اختیار خود را به دولت منتقل کرد و تعیین سهمیههای وام اشتغال برای بانک مرکزی یک فرصت مناسب بود که متأسفانه از آن به درستی استفاد نکرد گفت: با توجه به از دست رفتن شش ماهه اول برای پرداخت وام اشتغال، لازم است در نیمه دوم سال با سرعت بالایی اقدام به اعطای این تسهیلات شود. شاید این طور بشود بخشی از عقبافتادگی را جبران کرد.
او با بیان اینکه اگر ابلاغ سهمیهها در زمان مناسب انجام میشد و تسهیلات به موقع در ابتدای سال به دست متقاضیان میرسید، ارزش پولی که برای اشتغالزایی در اختیار متقاضی قرار میگرفت، بالاتر بود گفت: هم اکنون همان مبلغ را قرار است به متقاضی دهیم، در حالی که ارزش پول نسبت به ابتدای سال کمتر شده است. این نکات ریز باید دقت شود تا مصوبات مجلس در ارتباط با تسهیلات حمایتی به درستی اجرایی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه شواهد نشان میدهد که بانک مرکزی و شبکه بانکی تمایلی به پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند. در حالی که مردم برای دریافت مبالغ اندک تلاش میکنند، وام به آنها داده نمیشود و اعتبارات به حوزههای دیگر سوق داده میشود. باید برای جبران عملکرد اشتباه دولت در شش ماهه نخست سال، وام اشتغال به متقاضیان و مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت شود تا شاهد هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز باشیم و رشد اشتغال و تولید رقم بخورد.
علیپور گفت: اشتغالزایی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمینه را برای سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد آماده میکند. همان طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند، باید توجه ویژهای به تولید و اشتغالزایی در کشور داشته باشیم. به نحوی که زمینه برای تحرک بخشی به اقتصاد ملی به وجود بیاید.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که تحت تحریم و تهدید قرار داریم، باید بر تخصیص منابع نظارت کافی و جدی وجود داشته باشد و از هدررفت آنها جلوگیری به عمل بیاید. به ویژه سوق دادن اعتبارات به حوزههای اشتغالزایی و تولید اهمیت زیادی دارد. وام اشتغالزایی به سمت بخشهایی هدایت خواهد شد که نیاز کشور است و در این زمینه با پرداخت وام اشتغال شاهد تحقق امنیت غذایی و انرژی کشور نیز خواهیم بود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به ویژه در مناطق سردسیر عملاً فصل ایجاد کسب و کار را از دست دادهایم. زیرا بر اثر برودت هوا عملاً کسب و کارها امکان فعالیت ندارند. بنابراین باید همین الان و با تمرکز بر پرداخت سریع وام اشتغال به مردم، زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی برای محرومترین اقشار جامعه را از طریق وام اشتغال فراهم کنیم.