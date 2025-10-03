باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد راشد سانجار، معاون هماهنگ‌کننده هیات ترکیه در ناوگان مقاومت جهانی، امروز جمعه تاکید کرد که ادعا‌های رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر اینکه کشتی‌های ناوگان عازم غزه «فاقد کمک‌های بشردوستانه» هستند، عاری از حقیقت است. او تاکید کرد که مواد امدادی بارگیری شده در کشتی‌ها با تصاویر مستند شده‌اند.

سانجار درباره ادعا‌های رژیم تروریستی اسرائیل، اشاره کرد که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم تروریستی ادعا کرده است که کشتی‌های توقیف شده کمک‌های بشردوستانه زیادی حمل نمی‌کنند. او افزود: «بن گویر، که در کشتار و قتل‌عام ماهر است، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته تبلیغات بسازد.»

سنجار ضمن رد این ادعاها، تاکید کرد که بارگیری کمک‌ها بر روی کشتی‌ها با عکس مستند شده است. او یادآوری کرد که پیش‌تر درخواست‌هایی برای بازرسی مستقل کشتی‌ها و مواد بشردوستانه داخل آنها و حتی اسکورت آنها تا سواحل غزه مطرح شده بود، «اما طرف مقابل (رژیم تروریستی اسرائیل) صادق نبود و به همین دلیل به دعوت ما پاسخ نداد.»

سانجار توضیح داد که بر اساس تجربیات قبلی، هیات ترکیه به شرکت‌کنندگان در ناوگان هشدار داده بود که اشیای قیمتی همراه خود نیاورند، زیرا «دزدان دریایی اسرائیلی» که به کشتی‌ها حمله می‌کنند، ممکن است آنها را مصادره کنند.

او اضافه کرد: «بنابراین نمی‌دانیم که آیا این سربازان ادعایی، کمک‌ها را برداشته‌اند یا نه، یا آنها را در راه دور انداخته‌اند.» این فعال ترکیه‌ای خاطرنشان کرد که کشتی‌های شرکت‌کننده در این ناوگان از نظر ظرفیت حمل بار بزرگ نیستند، زیرا هدف اصلی تقویت احتمال نفوذ و شکست محاصره غزه است.

سانجار در مورد ادعا‌های اسرائیل افزود: «آن‌ها می‌ترسند، چون قتل‌عام کرده‌اند. آنها همه را شبیه خودشان تصور می‌کنند. ما با گروهی رو‌به‌رو هستیم که نمی‌دانند چگونه رفتار کنند و پس از فشار‌هایی که بر آنها وارد می‌شود، ادعا می‌تراشند.»

در طول ۴۸ ساعت گذشته، مقامات اسرائیلی ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان صمود جهانی را هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه توقیف کرده و صد‌ها فعال بین‌المللی را که در آن بودند، دستگیر کرده‌اند.

منبع: آناتولی