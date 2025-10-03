باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برلین، پایتخت آلمان در روز وحدت این کشور شاهد راهپیمایی اعتراضی علیه کشیده شدن آلمان به درگیری یا رویارویی با روسیه بود. این تظاهرات تحت شعار «نه به جنگ بیشتر» برگزار شد.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی که توسط ائتلاف فعالان صلح با نام «نه به جنگ بیشتر» سازماندهی شده بود، در میدان مقابل اپرای دولتی برلین گرد هم آمدند. برآورد اولیه نشان میدهد که بیش از دو هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.
در وبسایت سازماندهندگان آمده است: «به ما میگویند که باید توانایی جنگیدن و پیروزی را داشته باشیم، زیرا ادعا میشود که روسیه میخواهد به ما حمله کند. از طریق این دروغ و تهدید، آتشافروزان جنگ در سیاست و رسانهها میخواهند مردم را مجبور به موافقت با تسلیحات نامحدود و آمادگی برای جنگ کنند.»
معترضان، از جمله، به ارسال تسلیحات به اوکراین و رژیم تروریستی اسرائیل، نظامیسازی آلمان، بازگشت به خدمت اجباری و تحریمها علیه روسیه اعتراض دارند. آنها همچنین منتقد برنامههای دولت برای استقرار موشکهای کروز آمریکایی در این کشور هستند.
تظاهرکنندگان خواستار ابتکارات دیپلماتیک و تلاش برای پایان دادن به درگیریهای جاری هستند. آنها پرچمهای حامل کبوتر صلح، پرچمهای فلسطین، پرچمهای مشترک آلمان و روسیه و پلاکاردهایی با مضمون: «جنگ، نفرت و مسابقه تسلیحاتی را متوقف کنید» و «جنگ در اروپا به دلیل خیانت ما به گورباچف رخ داد» (منظور عمل نکردن به وعده عدم گسترش ناتو در مقابل اتحاد آلمان شرقی و غربی) در دست داشتند.
