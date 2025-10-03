حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را از طریق میانجیگران ارائه کرده، اما جزئیات آن هنوز عمومی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که جنبش حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را به میانجیگران ارائه کرده است.

این پاسخ فعلا فقط به میانجیگران ارائه شده و جزئیات آن به صورت عمومی منتشر نشده است. 

ساعاتی پیش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه را به عنوان مهلت پاسخگویی به این طرح اعلام کرد. تا کنون گزارش‌های ضد و نقیضی از پاسخ احتمالی جنبش حماس به این طرح منتشر شده است. برخی منابع ادعا می‌کنند که حماس مستقیما طرح را رد خواهد کرد، در حالی که برخی منابع دیگر می‌گویند احتمالا طرح کلی را پذیرفته و خواستار اصلاحات اساسی در آن خواهد شد.

«محمد نزال» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس امروز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه گفت: «حماس در حال بحث جدی در مورد این طرح است، فارغ از اشکالات و محذورات زیادی که داریم.» وی گفت که این گروه در حال مشورت است و «پاسخ نهایی، منافع مردم فلسطین و تغییر استراتژیک آرمان فلسطین را در نظر خواهد گرفت.»

این طرح که آزادی همه اسرای صهیونیست در برابر آزادی هزار اسیر فلسطینی را تضمین می‌کند، به دنبال تعیین دولت انتقالی بین‌المللی برای غزه است.

منبع: الجزیره

