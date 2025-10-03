باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه اعلام کرد که در نتیجه توقف فعالیت دولت، ۱.۳ میلیون نظامی در آمریکا حقوق خود را دریافت نکردهاند.
این سخنگو اشاره کرد که بسیاری از این نظامیان درخواست کمک غذایی کردهاند. لویت در گفتوگو با خبرنگاران افزود: «در نتیجه تعطیلی فعلی دولت، ۱.۳ میلیون زن و مرد در ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ارتش تفنگداران دریایی، گارد ساحلی و نیروی فضایی آمریکا بدون حقوق ماندهاند.»
لویت خاطرنشان کرد که خانوادههای این نظامیان به دلیل چالشهای مالی ناشی از تعطیلی دولت، در حال حاضر درخواست کمک غذایی دادهاند.
چهارشنبه گذشته (اول اکتبر، که آغاز سال مالی آمریکا است)، دولت آمریکا پس از آنکه اختلافات عمیق حزبی مانع از دستیابی کنگره و کاخ سفید به توافق بودجه شد، اکثر فعالیتهای خود را متوقف کرد. این وضعیت بحرانی را رقم زد که میتواند طولانی شود و احتمالا منجر به از دست رفتن هزاران شغل دولتی فدرال شود.
تعطیلی دولت ساعاتی پس از آن آغاز شد که مجلس سنا لایحه مربوط به هزینههای کوتاهمدت را که میتوانست عمر دولت را تا ۲۱ نوامبر تمدید کند، رد کرد. تاریخ سیاست آمریکا شاهد ۲۱ مورد تعطیلی دولت بوده است. اما فلج شدن فعلی دولت، تمامی شانسها را برای شکستن رکورد قبلی در خود دارد، زیرا افق روشنی برای مصالحه بین دو حزب وجود ندارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این تعطیلی ممکن است منجر به از دست رفتن شغل صدها هزار آمریکایی، فلج شدن بسیاری از خدمات دولتی و احتمالا پیامدهای اقتصادی دیگری از جمله افزایش احتمالی نرخ بیکاری شود.
منبع: آر تی