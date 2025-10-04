روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر حمله وحشیانه صهیون ها به کاروان جهانی صمود پرداختند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0648\u062d\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0645\u0648\u062f\u060c \u062e\u06cc\u0632\u0634 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n