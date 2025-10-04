روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر حمله وحشیانه صهیون ها به کاروان جهانی صمود پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله وحشیانه صهیون ها به کاروان جهانی صمود، خیزش جهانی علیه صهیون ها و همچنین بررسی طرح ارائه شده از سوی ترامپ به حماس تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۲ مهر

روایت سردار قاآنی از روز عملیات ۷ اکتبر و دیدار با سیدحسن نصرالله
جزئیات طرح ارائه شده ترامپ به حماس
دستور عارف برای بررسی علل سانحه سقوط بالگرد در لرستان و رسیدگی به مصدومان
خشونت رژیم صهیونیستی با سرنشینان ناوگان جهانی "آزادی و پایداری" غیرقانونی بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۲ مهر
ظهور قطب‌های جدید قدرت یکی از دلایل تضعیف آمریکا است
آیت الله خاتمی: اروپا بداند با مکانیسم ماشه هیچ غلطی نخواهد کرد
روسیه به تحریم‌های شورای امنیت توجه نمیکند و در کنار ایران است/ برنامه غرب این است که بفهمد اورانیوم ایران کجاست
عارف: باید زنجیره تأمین و تولید کالاهای اساسی به عهده بخش خصوصی باشد
بانک مرکزی ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف را به ثبت در سامانه املاک و اسکان منوط کند
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت همسر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب CFT پس از اجرای اسنپ‌بک مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب است