جنبش مقاومت اسلامی اعلام کرد که آماده آزاد کردن اسرای اسرائیلی است اما به دنبال تغییراتی در جزئیات طرح ترامپ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس اعلام کرد که در پاسخ به طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای خاتمه جنگ غزه، آماده است همه اسرای اسرائیلی (چه آنهایی که زنده هستند و چه آنهایی که کشته شده‌اند) را طبق فرمول ارائه شده در طرح، آزاد کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، گفت: «در این زمینه، آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بحث در مورد جزئیات این تبادل، تأیید می‌کنیم.»

این جنبش همچنین اعلام کرد که با واگذاری اداره غزه به یک نهاد مستقل از تکنوکرات‌های فلسطینی، «بر اساس اجماع ملی فلسطین و حمایت عربی و اسلامی» موافقت می‌کند.

حماس در ادامه تاکید کرد: «مسائل مربوط به آینده نوار غزه و حقوق مردم ما در یک چارچوب ملی جامع فلسطینی مورد بحث قرار خواهد گرفت که حماس عضوی از آن خواهد بود و به طور مسئولانه در آن مشارکت خواهد کرد». 

در همین خصوص، موسی ابومرزوق، از رهبران ارشد حماس تاکید کرد که اولویت این گروه، «توقف جنگ و قتل عام است و از این منظر، ما به این طرح پاسخ مثبت دادیم». او تاکید کرد: «ما برای واگذاری اداره غزه به افراد مستقل، اجماع ملی داریم و تشکیلات خودگردان فلسطین مرجع این امر است». 

در عین حال، این مقام حماس تاکید کرد که تحویل زندانیان و اجساد ظرف ۷۲ ساعت (طبق آنچه در طرح ترامپ گفته شده) در شرایط فعلی غیرواقعی است.

بیانیه حماس در حالی منتشر می‌شود که دقایقی پیش شبکه الجزیره گزارش داد این گروه پاسخ خود را به طرح ۲۰ بندی ترامپ به میانجیگران ارائه کرده است. این طرح که آزادی همه اسرای صهیونیست در برابر آزادی هزار اسیر فلسطینی را تضمین می‌کند، به دنبال تعیین دولت انتقالی بین‌المللی برای غزه است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را ارائه کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
الله اکبر.
۱
۱
پاسخ دادن
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
یونیسف: وضعیت مادران و نوزادان غزه هرگز بدتر از این نبود
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس غزه
۱.۳ میلیون نظامی آمریکایی به دلیل تعطیلی دولت حقوق نگرفته‌اند
حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را ارائه کرد
نامزدی یک یهودی سوری-آمریکایی برای انتخابات سوریه
تظاهرات هزاران نفر در برلین علیه جنگ با روسیه
فعال ترکیه‌ای ادعای اسرائیل درباره ناوگان صمود را بی‌اساس خواند
کشته شدن ۴ نفر در پی حمله هوایی آمریکا به سواحل ونزوئلا
مشاهده پهپاد‌های ناشناس در آسمان بلژیک
گفتگوی تلفنی اردوغان و ترامپ؛ بررسی روابط دوجانبه و وضعیت غزه
۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
سیل شدید در بلغارستان سه کشته برجای گذاشت
مقر جدید ناتو در فنلاند ۲۰۰ کیلومتر با روسیه فاصله دارد
یونیسف: وضعیت مادران و نوزادان غزه هرگز بدتر از این نبود
نخست وزیر کانادا به کاخ سفید بازمی‌گردد
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است