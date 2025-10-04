جنبش مقاومت اسلامی اعلام کرد که آماده آزاد کردن اسرای اسرائیلی است اما به دنبال تغییراتی در جزئیات طرح ترامپ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس اعلام کرد که در پاسخ به طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای خاتمه جنگ غزه، آماده است همه اسرای اسرائیلی (چه آنهایی که زنده هستند و چه آنهایی که کشته شده‌اند) را طبق فرمول ارائه شده در طرح، آزاد کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، گفت: «در این زمینه، آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بحث در مورد جزئیات این تبادل، تأیید می‌کنیم.»

این جنبش همچنین اعلام کرد که با واگذاری اداره غزه به یک نهاد مستقل از تکنوکرات‌های فلسطینی، «بر اساس اجماع ملی فلسطین و حمایت عربی و اسلامی» موافقت می‌کند.

حماس در ادامه تاکید کرد: «مسائل مربوط به آینده نوار غزه و حقوق مردم ما در یک چارچوب ملی جامع فلسطینی مورد بحث قرار خواهد گرفت که حماس عضوی از آن خواهد بود و به طور مسئولانه در آن مشارکت خواهد کرد».

در همین خصوص، موسی ابومرزوق، از رهبران ارشد حماس تاکید کرد که اولویت این گروه، «توقف جنگ و قتل عام است و از این منظر، ما به این طرح پاسخ مثبت دادیم». او تاکید کرد: «ما برای واگذاری اداره غزه به افراد مستقل، اجماع ملی داریم و تشکیلات خودگردان فلسطین مرجع این امر است».

در عین حال، این مقام حماس تاکید کرد که تحویل زندانیان و اجساد ظرف ۷۲ ساعت (طبق آنچه در طرح ترامپ گفته شده) در شرایط فعلی غیرواقعی است.

بیانیه حماس در حالی منتشر می‌شود که دقایقی پیش شبکه الجزیره گزارش داد این گروه پاسخ خود را به طرح ۲۰ بندی ترامپ به میانجیگران ارائه کرده است. این طرح که آزادی همه اسرای صهیونیست در برابر آزادی هزار اسیر فلسطینی را تضمین می‌کند، به دنبال تعیین دولت انتقالی بین‌المللی برای غزه است.

منبع: الجزیره