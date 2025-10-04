مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از پیشرفت ۶۵ درصدی طرح آبرسانی به مرکز دهستان سفیدآبه خبر داد و گفت: در صورت تخصیص کامل اعتبارات این طرح تا پایان سال تکمیل می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ "فرهاد سرگلزایی" در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار از طرح آبرسانی به مرکز دهستان سفیدآبه بیان کرد: تاکنون ۳۵ کیلومتر خط انتقال، ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع، حفر چاه و همچنین ۸ کیلومتر خط انتقال برق در این طرح اجرا شده است. 

سرگلزایی ادامه داد: با تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ذخیره آب بین راهی، این طرح به بهره‌برداری می‌رسد و ۴۵۰۰ نفر از اهالی این منطقه از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند می‌شوند.

 او اعتبار مورد نیاز این طرح را ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با نگاه ویژه استاندار اعتبارات مناسبی برای تکمیل این طرح اختصاص یافته است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، در صورت تخصیص کامل اعتبارات در سال جاری، عملیات اجرایی طرح با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و بهره‌برداری آن تا پایان سال محقق می‌شود.

منبع شرکت آبفا

برچسب ها: شرکت آبفا ، آبرسانی
خبرهای مرتبط
بیش از ۳۷۰۰ متر اصلاح شبکه آب در شهرستان زهک صورت‌گرفته است
مراحل پایانی طرح خیرساز آبرسانی به لپویی
آبرسانی به مشترکان آب مجموعه مزرعه پهن قیر وکارزین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توفان مدارس منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند
روند صعودی صادرات کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
روند صعودی صادرات کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان
توفان مدارس منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند
توسعه ۲۲ هکتاری سطح زیر کشت گلخانه‌های استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ارتقای ایمنی صنایع و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان
بهره‌برداری از ۴۲۲ واحد مسکن محرومین در سیستان و بلوچستان / مقاوم‌سازی اولویت اصلی در طرح‌های مسکن محرومین است
۱۰ واحد متخلف عرضه مرغ در زابل به تعزیرات معرفی شدند
ثبت ملی ۱۰ غذای محلی سیستان و بلوچستان
خیزش گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان
برداشت بیش از ۳۰ هزار تن خرما در سیب و سوران
پیشرفت طرح آبرسانی به سفیدآبه به ۶۵ درصد رسید