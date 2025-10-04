باشگاه خبرنگاران جوان _ "فرهاد سرگلزایی" در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار از طرح آبرسانی به مرکز دهستان سفیدآبه بیان کرد: تاکنون ۳۵ کیلومتر خط انتقال، ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع، حفر چاه و همچنین ۸ کیلومتر خط انتقال برق در این طرح اجرا شده است.

سرگلزایی ادامه داد: با تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ذخیره آب بین راهی، این طرح به بهره‌برداری می‌رسد و ۴۵۰۰ نفر از اهالی این منطقه از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند می‌شوند.

او اعتبار مورد نیاز این طرح را ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با نگاه ویژه استاندار اعتبارات مناسبی برای تکمیل این طرح اختصاص یافته است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، در صورت تخصیص کامل اعتبارات در سال جاری، عملیات اجرایی طرح با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و بهره‌برداری آن تا پایان سال محقق می‌شود.

منبع شرکت آبفا