باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مالک شریعتی، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی چالشهای مدیریت سوخت نیروگاهها پرداخت و اظهار ورد: این مسئله یک موضوع فرادستگاهی است و حداقل بین دو وزارتخانه نفت و نیرو باید هماهنگی وجود داشته باشد. همچنین نهادهای دیگری مانند سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانیها نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
او ادامه داد: در زمان اوج مصرف گاز در کشور، دولت موظف است که بخش خانگی را در اولویت قرار دهد تا با قطعی گاز در این بخش مواجه نشویم. به همین دلیل، گاز کمتری به نیروگاهها تحویل داده میشود و اینجاست که نیاز به جبران با سوخت مایع، عمدتاً گازوئیل، احساس میشود. با این حال، در برخی موارد، سوخت گازوئیل نیز کم میشود و ممکن است از سوختهای مازاد استفاده کنیم که به تبع آن آلودگی بیشتری ایجاد میکند.
شریعتی افزود: شرایط به گونهای است که مجبور به انجام این کار هستیم و این موضوع نیازمند هماهنگی در سطح کلان است. پیشتر در مجلس به این موضوع اشاره شده و طرحی مطرح شده که باید به سمت وزارت انرژی برویم تا مدیریت بخش عرضه در تولید یکپارچه شود.
او با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بین وزارتخانههای نفت و نیرو در تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها گفت: سال گذشته نیز چنین اختلاف نظری وجود داشت و حتی رئیسجمهور به این امر اعتراض کردند. راهحل این مشکل، یکپارچهسازی مدیریت بخش عرضه در وزارت انرژی است. به هر حال، بخش برق، گاز و فرآوردهها همگی حوزه حاملهای انرژی هستند و باید تأمین آنها تحت نظر یک وزارتخانه و یک مجموعه انجام شود که خود نیز پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نگران این هستیم که اگر خدای نکرده با خاموشی زمستانی مواجه شویم، مسئولیت مشخص نشود. آیا وزارت نفت در تأمین سوخت کوتاهی کرده یا وزارت نیرو نتوانسته نیروگاهها را به مدار بیاورد؟ همچنین ممکن است محیط زیست به دلیل آلایندگی برخی نیروگاهها اجازه استفاده از مازوت را ندهد. این موضوع باید هر چه سریعتر در دولت تعیین تکلیف شود، قبل از آنکه وارد زمان اوج مصرف گاز شویم.