باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: شرکتها هر ساله مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار میکنند تا بر اساس عملکرد خود تصمیم بگیرند که آیا سودی تقسیم کنند یا خیر. این یک اصل در روند مدیریت شرکتهاست.
او افزود: در مجموع ۴۹ شرکت داریم که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است. زمان برگزاری مجامع این شرکتها متفاوت است و برخی از آنها در شهریور، مهر و آبان برگزار میشوند.
حاجیوند ادامه داد: پس از برگزاری مجمع، شرکتها چهار ماه قانونی فرصت دارند تا سود خود را به سهامداران پرداخت کنند. به همین دلیل، این دوره زمانی به عنوان یک دوره زمانی طولانی شناخته میشود به همین دلیل است که سود سهام عدالت در دو مرحله واریز میشود
دستیار رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از شرکتها در این زمینه همکاری لازم را نداشتهاند. یکی از دلایل این تأخیر میتواند به برگزاری برگردد که به نوعی برخی از امور را به وقفه انداخته است. همچنین، شرکتها ممکن است ملاحظات خاص خود را نیز داشته باشند.
حاجیوند تصریح کرد: ابزار قانونی که سازمان بورس در اختیار دارد، این است که از ایران شکایت کند و با متخلفان برخوردهای معقولی داشته باشد.
او افزود: سازمان بورس از این ابزار استفاده کرده و شکایات را مطرح کرده و متخلفان را جریمه کرده است. تذکرات لازم نیز به این شرکتها داده شده است.
در پایان او گفت: امیدواریم شرکتهای متخلف همراهی کنند تا ۷ همت باقیمانده به همراه سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۳ شرکتها به حساب سهامداران مشمول واریز شود.