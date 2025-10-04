رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه از دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - جوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: مأموران گشت ویژه یگان حفاظت محیط زیست مرکز استان با حضور در شهرستان زیرکوه با همراهی محیط بانان این شهرستان و شهرستان درمیان به گشت، کنترل و پایش مناطق آزاد و مناطق حفاظت شده شهرستان زیرکوه پرداختند.

او افزود: محیط بانان حین عملیات گشت و کنترل موفق به دستگیری سه متخلف شکار و صید و کشف و ضبط سه قبضه سلاح و ۷۴ عدد فشنگ معمولی، ۲ عدد فشنگ چهارپاره به همراه لاشه ۴ قطعه باقرقره و لاشه یک قطعه مرغابی سرحنایی با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی آهنگران شدند.

جوان اظهار کرد: پرونده تخلف برای این دو گروه متخلف دستگیر شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.