به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ۷ مرکز مراقبت شبانه روزی از سالمندان در استان فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گازرانی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: تأمین نیاز‌های توانبخشی، مراقبتی و بهداشتی درمانی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در قالب مراکز شبانه روزی صورت می‌گیرد.

او افزود: در خراسان جنوبی ۷ مرکز شبانه روزی و ۵ مرکز روزانه مراقبت از سالمندان وجود دارد.

بیشتر بخوانید

گازرانی اظهار کرد: در مراکز شبانه روزی مراقبت از سالمندان ۱۶۹ سالمند نگهداری می‌شوند که ۷۵ نفر از آن‌ها در بیرجند هستند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۱۹ نفر نیز در مراکز روزانه نگهداری می‌شوند، بیان کرد: مراکز روزانه در شهرستان‌های طبس، زیرکوه، سرایان و قاین قرار دارد.