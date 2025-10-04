شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم شبی باشهدا همزمان با وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در مرکز آموزش شهید مطهری شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن هفته فراجا و مصادف شدن آن با وفات حضرت فاطمه معصومه، س، مراسم شبی باشهدا با روایتگری جناب اقای شبان (مسئول حفظ و نشر آثار نیرو‌های مسلح شهرستان نیشابور) و زیارت پرچم حرم ائمه اطهار علیه‌السلام و لباس متبرک شهدا، توسط سربازان ومسئولین مرکزآموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

مریم دانشگر - خراسان رضوی

برگزاری مراسم شبی با شهدا همزمان با وفات حضرت معصومه (س) در مرکز آموزش شهید مطهری نیشابور

مراسم شبی با شهدا

