تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد دو میلیون و ۵۳۴ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و افزایش حدود ۸ درصدی، به عدد دو میلیون و ۷۲۹ هزار واحد رسید تا هفته‌ای سراسر سبز بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: با توجه به حرکت قوی شاخص کل در هفته گذشته و ایجاد الگو‌های تکنیکالی، انتظار داریم پس از کمی درجازدن در این محدوده، به سمت هدف‌های بالاتر (محدوده‌های ۲.۸۶۰.۰۰۰ واحد و ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد) برسیم.

شاخص کل

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۷۶۹ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از رشد حدود ۴.۵ درصدی، در پایان هفته به تراز ۸۰۳ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: برای این شاخص نیز محدوده مقاومتی ۸۵۳ هزار واحد را پیش بینی میکنیم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.

