باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح این کمیسیون برای آغاز آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی گفت: یک طرح کلی درخصوص ارتقای نظام تعلیم و تربیت در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است که یکی از مواد آن شروع دوره پیش‌دبستانی از پنج سالگی است که به‌صورت صددرصد دولتی اداره شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس درباره کم‌وکیف این طرح اظهار کرد: در فرانسه از سه سالگی پیش‌دبستانی شروع می‌شود یعنی لزوما منافاتی با مسائل آموزشی، پرورشی و بازی‌های فکری ندارد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: ورود به پیش‌دبستانی از پنج سالگی ورود به دوره رسمی محسوب نمی‌شود و ما به‌دنبال این هستیم که این امر به‌صورت کاملا نظام‌مند انجام شود و آموزش پیش‌دبستانی را به‌صورت صددرصد دولتی دربیاوریم.

ابراهیم‌پور گفت: فعلا این طرح در کمیسیون مطرح شده و باید به صحن مجلس بیاید و درباره آن بحث و بررسی شود و بعد از اینکه به تصویب رسید وارد فاز اجرایی می‌شود.