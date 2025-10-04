نماینده مجلس می‌گوید ورود به پیش‌دبستانی از پنج سالگی ورود به دوره رسمی محسوب نمی‌شود و می‌خواهیم آموزش پیش‌دبستانی را به‌صورت صددرصد دولتی دربیاوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح این کمیسیون برای آغاز آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی گفت: یک طرح کلی درخصوص ارتقای نظام تعلیم و تربیت در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است که یکی از مواد آن شروع دوره پیش‌دبستانی از پنج سالگی است که به‌صورت صددرصد دولتی اداره شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس درباره کم‌وکیف این طرح اظهار کرد: در فرانسه از سه سالگی پیش‌دبستانی شروع می‌شود یعنی لزوما منافاتی با مسائل آموزشی، پرورشی و بازی‌های فکری ندارد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: ورود به پیش‌دبستانی از پنج سالگی ورود به دوره رسمی محسوب نمی‌شود و ما به‌دنبال این هستیم که این امر به‌صورت کاملا نظام‌مند انجام شود و آموزش پیش‌دبستانی را به‌صورت صددرصد دولتی دربیاوریم.

ابراهیم‌پور گفت: فعلا این طرح در کمیسیون مطرح شده و باید به صحن مجلس بیاید و درباره آن بحث و بررسی شود و بعد از اینکه به تصویب رسید وارد فاز اجرایی می‌شود. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: پیش‌دبستانی ، نظام آموزشی ، آموزش پیش دبستانی
خبرهای مرتبط
اجباری شدن پیش‌دبستانی از ۵ سالگی در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
دولت مصوبه کنکوری مجلس را اجرایی کند
ابراهیم‌پور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
حقیقت قتل دانشجوی دانشگاه تهران به‌زودی کشف می‌شود/ هوشمندسازی ارتقای امنیت دانشجویان در کوی دانشگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
-
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دولت با توجه به کاهش زاد ولد باید تمامی هزینه های دانش اموزان مدارس تا 12 کلا به گردن بگیرد .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
وجدانا دیگه این بچه ها رو ول کنید خودمونو گرفتید بسه دیگه همه کاراتونو کردیت فقط مونده ۵ ساله ها
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۰:۱۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ترو خدا ،باید باید هارو جمع کنید از این باید ها خیلی وقته داریم میشنویم در کمترین حالت 40 میلیون تومن هزینه ی پیش دبستانی هستش یه کارمند و یه کارگر چجوری از پس هزینه های تحصیل بچه هاش بر بیاد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران
۰۹:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
والا در قوانین اسلام گفته شده تا هفت سالگی کاری به فرزند نداشته باشید و به فرموده حضرت محمد آموزش از هفت سالگی باشد.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
تمامی مدارس سما غیر دولتی کردید چه سهمی دارید شما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
طبق فرمایش امام علی علیه السلام آموزش برای کودک باید از هفت سالگی باشه . واقعا باید تاسف خورد به حالتون با تفکرات مسخره تون
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دولتی ؟؟؟!!یا راه جدید برا سر کیسه کردن ملت ؟؟؟؟؟!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
حتما مدارس حق گرفتن شهریه!!!!!!!هم نخواهند داشت دقیقا مثل دبستان؛ راهنمایی؛ دبیرستان؛ دانشگاه و........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابرتهیم
۰۹:۰۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سلام اول با دولتی شروع میشه و بعد خصوصی ها مثل قارچ زیاد میشن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
فقط باید نقاشی و کاردستی و بدون هیچ سئوال و امتحانی
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
از شیر خواری آغاز کنید تا معلمان به دانش آموزان شیر هم بدهند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ول کنید بچه های مردم رو از ۵ سالگی آخه

ما تا لیسانس مهندسی شیمی رفتیم فقط پشیمونی نصیبمون شد
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
پیش دبستانی باید شش ماه اول دو ساعت باشه از ۱۰ تا ۱۲ بصورت مستمع ازاد و رفت و امدن ازادانه به کلاس
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
عالیه واقعا اینکارو عملی کنید
۷
۳
پاسخ دادن
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
آخرین اخبار
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
ریشه بسیاری از مشکلات کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است
اکنون همه در جهان علیه اسرائیل صحبت می‌کنند/ بعید است نتانیاهو به آتش‌بس پایبند بماند
تسلیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهور مغولستان و دیدار‌های دوجانبه
باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید
عارف: جنگ ۱۲ روزه نبرد علم با علم بود/ طرح جامعی برای پیشرفت صنعت الکترونیک در دستور کار قرار دارد
سردار مومنی: پلیس در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است
مرتب از احتمال حمله می‌گویند تا جنگ روانی ایجاد کنند/ آمادگی نظامی‌ها کاملاً برقرار است
پیگیری ویژه دیوان محاسبات برای پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت
تلاش‌های فرماندهی انتظامی زمینه‌ساز رشد کشور است
گفت‌و‌گو، بهترین راه‌حل مسائل در چارچوب قوانین بین‌المللی است/ ادعا‌ی غربی‌ها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است
تعامل با نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقطه قوت فراجاست
فراجا؛ جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت
ارتش دانشجو می‌پذیرد
آموزش پیش‌دبستانی از پنج سالگی باید به‌صورت دولتی باشد