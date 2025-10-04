معاون حقوقی سپاه پاسداران گفت: دادخواست مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مطالبه خسارات تجاوز آشکار انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سهراب علی شمخانی، معاون حقوقی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رونمایی از دادخواست مردمی علیه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

وی اقدامات آمریکا و اسرائیل را در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران تجاوز آشکار، برخلاف همه موازین بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و اصول اخلاقی و انسانی توصیف کرد.

معاون حقوقی سپاه با اشاره به دامنه حملات، تأکید کرد که متجاوزان به کشور، فرماندهان، دانشمندان، مردم عادی، مراکز مهمی، چون زندان‌ها و رسانه ملی حمله کرده و باعث شهادت بیش از یک هزار نفر و مجروحیت تعداد زیادی از هموطنان شده‌اند.

شمخانی خسارات وارده را شامل ضرر و زیان‌های مادی و معنوی به خانواده‌های معظم شهدا و همچنین عموم مردم دانست و افزود که بخشی از این آسیب‌ها متوجه اموال عمومی و داشته‌های مادی و معنوی مردم نظیر تأسیسات هسته‌ای و مراکز اقتصادی همچون مخازن نفت بوده است.

وی به طور خاص، حمله به تأسیسات هسته‌ای را «خط قرمز قواعد بین‌المللی» برشمرد و تأکید کرد که این اقدام، اگرچه موفق به نتیجه مطلوب دشمن نرسید، اما خطر آلودگی محیط زیست و تهدید تشعشعات هسته‌ای را برای مردم ایجاد کرده است.

معاون حقوقی سپاه در ادامه، بر لزوم پیگیری این مطالبات در دو سطح داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی تصریح کرد که در مراجع داخلی، آسیب‌دیدگان و اشخاص حقیقی باید نسبت به طرح دعوا و مطالبه خسارت اقدام کنند و در بعد بین‌المللی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه موظف به طرح دعوا در مراجع جهانی هستند.

شمخانی با رد تشریفاتی بودن این اقدامات، به سوابق حقوقی اشاره کرد و گفت: دشمن ما و خود آمریکایی‌ها در گذشته چند صد دادخواست مطرح کرده و آمریکا بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ما را محکوم کرده است.

وی نمونه‌های محکومیت‌های یک‌جانبه نظیر پرونده ۱۱ سپتامبر را که طی آن جمهوری اسلامی ایران و طالبان مشترکاً به پرداخت ۱۴۵ میلیارد دلار محکوم شدند، دلیلی بر ضرورت پیگیری‌های حقوقی متقابل دانست. وی همچنین به توقیف کشتی آمریکایی و فروش نفت آن به نفع بیماران پروانه‌ای به عنوان نمونه‌ای از قابلیت وصول خسارات اشاره کرد.

