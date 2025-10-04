مقامات فرودگاه مونیخ اعلام کردند که هر دو باند این فرودگاه جمعه شب برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت، پس از مشاهده مجدد پهپاد‌ها تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات فرودگاه مونیخ اعلام کردند که هر دو باند این فرودگاه جمعه شب برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت، پس از مشاهده مجدد پهپاد‌ها تعطیل شد که این منجر به انحراف یا لغو ده‌ها پرواز و سرگردانی  حدود ۶۵۰۰ مسافر شد.

ساعت اولیه صبح روز شنبه، فرودگاه اعلام کرد که بازگشایی برنامه‌ریزی شده برای ساعت ۵ صبح به دلیل مشاهده پهپاد‌ها به تأخیر افتاده و به مسافران توصیه کرد با شرکت‌های هواپیمایی خود تماس بگیرند.

در بیانیه‌ای در وب‌سایت فرودگاه آمده است: «کنترل ترافیک هوایی آلمان به عنوان یک اقدام احتیاطی و به دلیل مشاهده تاییدنشده پهپادها، عملیات پروازی در فرودگاه مونیخ را محدود و تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.»

در به‌روزرسانی بعدی، فرودگاه اعلام کرد که ۲۳ پرواز منحرف شده، ۱۲ پرواز به مقصد مونیخ و ۴۸ پرواز خروجی لغو یا به تعویق افتاده‌اند.

شب گذشته، خلبان یک هواپیمای عازم لندن که پروازش لغو شده بود به مسافران گفت که باند‌ها به «دلیل مشاهده پهپاد‌ها در نزدیکی باند‌های برخاست و فرود» بسته شده‌اند و هلیکوپتر‌های پلیس در آسمان در حال پرواز هستند.

وب‌سایت فرودگاه نشان می‌داد که از ساعت ۲۰:۳۵ به وقت محلی (۱۸:۳۵ به وقت گرینویچ)، پرواز‌های ورودی برنامه‌ریزی شده به فرودگاه‌های دیگر هدایت شده‌اند.

فرودگاه مونیخ در پایان روز پنج‌شنبه و در ساعات اولیه جمعه نیز به دلیل مشاهده پهپاد‌های تاییدنشده برای چندین ساعت تعطیل شده بود که ده‌ها پرواز را مختل کرد.

در هفته‌های اخیر، مشاهده پهپاد‌ها بار‌ها پرواز‌های اروپا را دچار آشفتگی کرده که برخی مقامات روسیه را مقصر آن می‌دانند. کرملین هرگونه مداخله در این موارد را رد کرده است.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، روز جمعه قول داد قانونی را تسریع کند که امکان درخواست پلیس از ارتش برای سرنگونی پهپاد‌ها را تسهیل می‌کند.

منبع: رویترز

