معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع بر خط اطلاع رسانی، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: 

مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از سناری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا  تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

