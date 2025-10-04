شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۷ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۷ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۸ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: هوای تهران ، کیفیت هوا
خبرهای مرتبط
هوای تهران ناسالم شد؛ ۲ ایستگاه در وضعیت خطرناک
هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
آخرین اخبار
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
پلیس راهور: افزایش تصادفات در تهران نگران‌کننده است
کاهش میزان سرقت‌ها/ اراذل و اوباش منتظر ضرب شست پلیس باشند
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول است