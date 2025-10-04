رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین درمحدوده این استان خبرداد و از رانندگان خواست از عجله وشتاب پرهیز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین درمحدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست از عجله وشتاب پرهیز کنند.

این بار ترافیکی در خط جنوبی آزاد راه قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره سنگین است.

وی اضافه کرد:همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج -قزوین محدوده حصارک تا گلدشت سنگین گزارش شده است .

کرمی افزود :با توجه به حجم فزاینده سفرکاری در ابتدای صبح می طلبد مسافران زمان سفر خود را مدیریت کنند.

رییس پلیس راه البرز با اشاره به فعالیت سامانه ثبت میانگین سرعت خودروها در آزادراه تهران - کرج - قزوین گفت : این سامانه به صورت شبانه روز فعال بوده و با استفاده از فناوری هوشمند، امکان رصد دقیق سرعت خودروها در فواصل مشخص را فراهم کرده و نقش بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات سرعت ایفا می‌کند.

منبع ایرنا