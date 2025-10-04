باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا یادداشتی به مناسبت هفته فراجا نوشت.
وی در این یادداشت بیان کرد: چند سخنی پیرامون شعار هفته فراجا؛ پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن، خاستگاه هر شعاری، شعوری است که نمایان گر رویکرد نظری و چشم انداز عملی طراح و متولی آن شعار است. این واقعیت به تمامی در مورد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) قرین صحت و واقعیت است. چون این سازمان هر سال در دو نوبت (یکی تعطیلات نوروزی و دیگری هفته فراجا) شعاری را به جامعه معرفی میکند که رویکرد و انتظار آن را هم در روزهای تعطیل (برای شعار نوروزی) و هم در کل سال (برای شعار هفته فراجا) معین میسازد.
وی افزود: شعار هفته فراجا امسال نیز در چارچوب این قاعده کلی صورت بندی و به جامعه معرفی شده است.
سردار منتظرالمهدی ادامه داد: رویکرد کلان و کلی فراجا (به ویژه آنگونه که در مبانی معماری فراجا تدقیق و تدوین شده است) این است که لازمه از میان راندن عوامل ناامنی جامعه، و گام فراسو نهادن به سوی جامعه ایرانی سالم، و تحقق جامعه مبتنی بر حیات طیبه (زندگی پاکیزه)، در وهله اول داشتن پلیسی است که بارزترین صفت آن مقتدر بودن است.
این مقام انتظامی تصریح کرد:، چون تنها با اقتدار (بخوانید مشروعیت مبتنی بر قانون) است که میتوان فرصت انواع کجرویها را از میان راند و از شهروندان جامعه در برابر کجروان جامعه ستیز و مجرمان قانون گریز، محافظت نمود. اغلب شهروندان جامعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند.
وی اظهار داشت:، چون آن هنگام که در نظر سنجیها از آنان پرسیده میشود که پلیس برای مقابله با عوامل مخل نظم و امنیت جامعه باید واجد چه ویژگی خاصی باشد؟
معاون اجتماعی فرهنگی فراجا بیان کرد:آنان بلا درنگ بر ویژگیهایی همچون مقتدر بودن، چابکی و سرعت عمل تاکید میورزند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اقتدار و مقتدر بودن به هیچ وجه نافی ویژگیهایی همچون مهربانی، دلسوزی، جامعه محوری و قدرت نرم نیست. چه، فراجا مقتدر بودن را در چارچوب هوشمندی و پلیس هوشمند معنا میکند و البته اهل خرد میدانند که پلیس، آنگاه هوشمند تلقی میشود که به موقع از مهارتهای سخت و قابلیتهای نرم خود بهره گیرد.
سردار منتظرالمهدی افزود: اما، آنگونه که از شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن پیداست، پلیس هر چقدر هم مقتدر و هوشمند و چابک باشد جز با بهره گرفتن از ظرفیتهای عمومی، و برخورداری از سرمایه اجتماعی نمیتواند جامعه امن حداکثری را برای شهروندان به ارمغان آورد.
وی خاطرنشان کرد:، چون امنیت عمومی (بخوانید جامعه امن) متغیر وابستهای است که فراهم ساختن آن نیازمند دو متغیر مستقل: اقتدار پلیس و مشارکت مردم.
وی در پایان تاکید کرد:، اما مشارکت مردم در ایجاد جامعه امن نیز بیش از هر چیز با قانونمند رفتار کردن همگان میسر میگردد. چون آنگاه که قاطبه شهروندان قانون را فصل الخطاب بدانند و قانون شکنی و قانون گریزی را به منزله یک گناه اجتماعی و یک فعل غیر اخلاقی تلقی نمایند، اغلب افراد مستعد کجروی نیز ناگزیر از هنجار عمومی تبعیت مینمایند و به قوانین جامعه تن در میدهند.
خلاصه آنکه جان کلام شعار امسال هفته فراجا آن است که امنیت و آرامش جامعه نیازمند دو بال است: بال اول وجود پلیس مقتدر است و بال دوم همراهی و همگامی شهروندان، به ویژه با نظم جویی و قانونمند رفتار کردن آن ها.