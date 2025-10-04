باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مصطفی صادق‌محمدی، تهیه‌کننده «اعجوبه‌ها» شبکه سه از تغییر رویکرد و سختی‌های تولید برنامه گفت و بیان کرد: فصل اول «اعجوبه‌ها» را گروه دیگری تهیه‌کنندگی می‌کرد، که مهران غفوریان و نادر سلیمانی مجریان برنامه بودند. فصل اول بر پایه حضور کودکان بااستعداد بود؛ کودکانی که در حرفه‌های مختلف توانمندی داشتند. با این حال، این نگاه مشکل تربیتی ایجاد می‌کرد و ممکن بود نسبت به کودک هم سن و سالش مقایسه صورت گیرد. به همین دلیل، «اعجوبه‌ها» تغییر کرد و از الگوی سابق خود فاصله گرفت. فکر می‌کنم بر اساس برنامه little big shots (خفن‌های کوچولو) ساخته شده بود.

صادق‌محمدی در پاسخ به این سوال که چطور یک برنامه به مرور از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد و به اقتضای مسائل روز جامعه هدف خود را افزایش فرزندآوری تعریف می‌کند؟ گفت: من برنامه‌هایی را می‌شناسم که با تغییر تیم برنامه‌سازی جریان و ریل برنامه هم تغییر داده‌اند. طبیعی است سیاست‌های تیم برنامه‌ساز ما با تیم برنامه‌ساز سابق متفاوت باشد و هرکس با توجه به درک خویش برنامه را پیش ببرد.

تهیه‌کننده «اعجوبه‌ها» با بیان اینکه این برنامه برندی در شبکه سه است، که سوژه‌اش با کودک می‌چرخد، افزود: این برنامه از فصل یک تا ششم تغییرات جدی را طی کرده است. ولی قطعاً رشد جمعیت مسئله حیاتی و استراتژی برای کشور است. بسیاری از کشور‌ها با مسئله پیری جمعیت مواجه‌اند، که از نظر سرمایه اجتماعی و اقتصادی با خطر روبه‌رو هستند. باید راجع به این موضوع فکر و برنامه‌ریزی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با این حساب هدف اصلی «اعجوبه‌ها» افزایش جمعیت و فرزندآوری است؟ توضیح داد: بله، سیاست برنامه از فصل دو تا شش بحث فرزندآوری است. از آنجایی که افراد از حضور کودکان و نشان دادنشان در موقعیت‌های مختلف لذت می‌برند، ایده‌مان این بود که کودکان را در موقعیتی که ذوق می‌کنند، نشان دهیم؛ بنابراین بازی‌هایی طراحی کردیم، که کودکان ذوق کنند. اینجا بود که شالوده اصلی فصل دو تا شش «اعجوبه‌ها» شکل گرفت.

صادق‌محمدی به سختی‌های تولید برنامه و کار کردن با کودک اشاره کرد و گفت: طبیعتاً کار کردن با کودک سختی‌های خاص خود را دارد. ممکن است پیدا کردن شرکت‌کنندگان فصل اول «اعجوبه‌ها» با فصل ششم تفاوت‌هایی داشته باشد، اما ما در فصل ششم با تعداد بیشتری از کودکان مواجه هستیم. مثلاً در زمان ضبط شش هفت کودک روی صحنه می‌روند و بعد تماشاچیان کودکمان اضافه می‌شوند.

او ادامه داد: فرمان دادن به کودک بسیار کار سختی است. اگر او در برنامه خسته شود یا گریه کند، مجبور هستیم ضبط را متوقف کنیم. اصلاً رئیس ضبط ما کودکان هستند. اگر او نخواهد بازی کند، از منِ تهیه‌کننده، کارگردان و مجری کاری بر نمی‌آید؛ بنابراین کودک در صحنه آزاد است و ما هم آنها را اذیت نمی‌کنیم. چون کل لطف برنامه به کودکان است. ما اگر به آنها فشار بیاوریم، نتیجه عکس می‌بینیم و برکت از برنامه‌مان می‌رود.