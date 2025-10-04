رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ساعات پایانی روز جمعه و پس از پاسخ حماس به طرح صلح او برای پایان جنگ، از اسرائیل خواست تا «فوراً بمباران غزه را متوقف کند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی «تروث سوشال» خود نوشت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس به تازگی منتشر کرده، معتقدم آنان برای یک صلح پایدار آماده‌اند. اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم اسرا را با ایمنی و سرعت خارج کنیم!»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که این مسئله تنها به غزه مربوط نیست. «این موضوع به صلحی در خاورمیانه مربوط است که مدت‌ها در پی آن بوده‌ایم.»

اظهارات ترامپ مدت کوتاهی پس از آن صورت گرفت که حماس پاسخ خود به طرح ۲۰ ماده‌ای صلح او را ارائه داد؛ طرحی که مورد تأیید عمومی ده‌ها کشور از جمله کشور‌های عربی و مسلمان پیشرو قرار گرفته است.

ترامپ روز جمعه در یک ویدیوی کوتاه وعده داد که با همه طرفین در مذاکرات غزه منصفانه برخورد خواهد شد و همزمان، موافقت  حماس برای آزادی اسرا را «روزی ویژه» خواند.

او در پیامی کمی بیش از یک دقیقه‌ای که در «تروث» منتشر شد، گفت: «با همه منصفانه برخورد خواهد شد. این روز بسیار ویژه‌ای است، شاید بی‌سابقه.»

حماس در یک بیانیه با استقبال از این طرح، درخواست توضیحات بیشتری در مورد برخی از مواد آن کرد که این سؤال را به وجود آورد که آیا این گروه طرح را تأیید کرده است یا خیر. این گروه گفت که با آزادی تمام اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه کشته شده، موافقت کرده و تأکید کرد که از طریق واسطه‌ها آماده است تا فوراً برای بحث در مورد طرح وارد عمل شود.

حماس همچنین گفت که با انتقال حکومت نوار غزه به یک نهاد فلسطینی متشکل از کارشناسان مستقل موافقت می‌کند. با این حال، هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح نکرد که یک خواست کلیدی آمریکا و اسرائیل است.

ترامپ روز جمعه مهلتی تا روز یکشنبه به حماس داد تا پاسخ دهد و در غیر این صورت «جهنم» به پا خواهد شد.

