باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگار آپارتمان‌نشینی امروز «بالکن» فرصتی است برای چشیدن موهبت ارتباط روزمره با خاک و آسمان. جایی که می‌توانیم با نور آفتاب، نسیم، سبزه و صدای آب، آرامش را به خانه بیاوریم و به کودکانمان تجربه‌ای ناب از بازی و رشد بدهیم؛ تجربه‌ای که در قفس‌های بتنی شهر، به یک آرزو تبدیل شده است.

حیاطی کوچک با حوضی در وسط و درختانی که سایه‌شان پناهگاه تابستان‌های داغ کودکی‌مان بود. امروز این تصویر برای بسیاری از ما، به یک خاطره و برای فرزندانمان به یک آرزو تبدیل شده است.آپارتمان‌نشینی، موهبتِ ارتباطِ روزمره با خاک و آسمان را از ما گرفته و به جای آن، دیوارهای بلند و فشرده کاشته است. این تغییر سبک زندگی، نه تنها فضای زندگی ما، که روحیه‌مان را هم تغییر داده است. گواه آن هم افزایش روزافزون افسردگی و بی‌حوصلگی در ساکنان بلوک‌های مسکونی است. اما در این قفسِ بتنی، یک پنجرهٔ نجات وجود دارد، به نام «بالکن». مهندس «حسین کریمی» پژوهشگر، طراح و مدرس معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی، از تنها پل باقی‌ماندهٔ ما با دنیای بیرون می‌گوید.

بالکن، جایی برای لمس نسیم زندگی در آپارتمان

بالکن تنها جایی است که هنوز هم می‌توانیم در آن، نسیم را روی پوست خود حس کنیم و به پرنده‌ها خوشامد بگوییم. اما باید بدانیم که اثرات حضور در این فضای نیمه‌باز تنها روانی نیست. جسمی هم هست. چون اشعهٔ ماورای بنفش نور طبیعی مانع نرمی استخوان می‌شود، پوست بدن را در وضعیت مطلوبی نگه می‌دارد و از طریق ایجاد ویتامین «دی» به جذب کلسیم در بدن کمک می‌کند.

اما چگونه می‌توانیم این بالکن را به فضایی دلنشین تبدیل کنیم؟ یکی از راهکارهای مؤثر، ادغام بالکن با فضای داخلی البته با مشورت معمار است. به گفتهٔ کریمی، می‌توان دیوار جداکنندهٔ پذیرایی و بالکن را برداشت و به جای آن از پنجره‌ای بلندقامت با okb یا دست‌انداز ۴۰ سانتیمتری استفاده کرد که تا زیر سقف ادامه دارد (دست‌انداز پنجره یعنی فاصلهٔ کف طبقه تا زیر پنجره).این پنجرهٔ تمام‌قد حس وسعت را در پذیرایی و بالکن افزایش می‌دهد و منظرهٔ سرسبز بالکن را به بخشی از دکوراسیون پذیرایی تبدیل می‌کند.

با این کار، بدون آنکه زیبایی پذیرایی کم شود، فضایی یکپارچه و دلباز در بالکن ایجاد می‌شود که می‌تواند بین ۶ تا ۱۰ متر مربع باشد. این فضای جدید به کانونی برای گپ‌های خانوادگی، صرف صبحانه و حتی بازی کودکان تبدیل خواهد شد. نکتهٔ مهم: چه بهتر که بتوان فضای بزرگتری را به بالکن اختصاص داد. اما فضاهای کوچکتر هم طبیعتاً در حد خودشان قابل استفاده‌اند. این عدد، متوسط میزان فضایی است که برای آنچه در ادامه می‌گوییم لازم است.