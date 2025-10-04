باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی، تجهیز مدارس به تکنولوژی VR از برنامه‌های مهم معاونت آموزش ابتدایی بوده که اتفاقی کم‌سابقه محسوب می‌شود. همچنین، آموزش حضوری نیروی انسانی و دوره‌های توانمندسازی برای معلمان اجرا شده که نقش مستقیم در کیفیت آموزشی دارند.

وی تصریح کرد: درخشش دانش‌آموزان ما در کنکور هم قابل توجه است. رتبه‌های ۵ و ۶ کشوری توسط دو دختر دوقلو از مدرسه دولتی در اسلامشهر کسب شده است. همچنین در منطقه قرچک نیز رتبه‌های تک‌رقمی حاصل شد که نشان از ارتقای کیفی مدارس دولتی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران افزود: از عزیزان خواهش می‌کنم که در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این اتفاقات بزرگ، خوب و مثبت حوزه آموزش و پرورش در دولت وفاق و استان تهران حتماً با همکاران صحبت کنند.

بهارلو اظهار کرد: تمام تلاش همکاران ما در شهرستان‌های استان تهران، ارتقاء شاخص‌های مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و برنامه‌های مقام عالی وزارت بوده و هست. در دیدار فرهنگیان با مقام معظم رهبری، توجه دولت به آموزش و پرورش مورد تقدیر ویژه ایشان قرار گرفت. اقدامات وزیر آموزش و پرورش نیز مورد تأیید رهبری عزیز ما قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروز، اتحاد مقدس که خواست مقام معظم رهبری‌ست، با مدیریت برادر عزیزمان دکتر معتمدیان، در استان تهران محقق شده و این دیگر یک شعار نیست. نوآموزان عزیز، خوش به حال شما که اولین گام‌های یادگیری خود را در دوران طلایی وزارت آموزش و پرورش و با حمایت‌های رئیس‌جمهور محبوب جناب پزشکیان و برادر عزیزمان کاظمی برمی‌دارید.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران افزود: به پاس قدردانی از شهدای عزیز جنگ ۱۲ روزه، با تصمیم وزیر آموزش و پرورش در هر یک از ۲۱ منطقه از شهرستان‌های استان تهران، یک مدرسه به نام سردار رشید اسلام و سرباز گمنام امام زمان، حاج محمد کاظمی نامگذاری خواهد شد. این خواست همکاران فرهنگی و دانش‌آموزان ما بود تا یاد این شهید عزیز، همیشه در ذهن و یاد دانش‌آموزان باقی بماند.

کاهش کلاس‌های تراکم جمعیت به ۵ هزارتا

در ادامه این آئین یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران گفت: بیش از ۱۰ هزار مدرسه تراکم بالای ۳۵ دانش آموز داشتیم که امسال این تعداد به ۵ هزاران کاهش یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران با بیان این که شهر قدس، ۲۶ پروژه فعال در حال ساخت است؛ افزود: در مجموع بیش از ۴۰۰ پروژه آموزشی در حال تعریف و اجرا است. هدف ساخت ۱۰۵ مدرسه جدید در یک فرآیند سه ساله است.

بهارلو ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران هفت پله افزایش یافته و این امر زمینه‌ساز توزیع متوازن‌تر امکانات آموزشی در مناطق مختلف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان تهران تصریح کرد:در شهر قدس باید مدارس سه‌شیفته فعالیت می‌کردند، اما با تلاش و برنامه‌ریزی، شهرقدس امروز از مدارس سه‌شیفته فاصله گرفته و شاهد تک‌شیفته شدن مدارس هستیم تا دانش‌آموزان طعم عدالت آموزشی را بچشند.

جشن غنچه ها در کشور با حضور ۷۰۰ هزار نو آموز آغاز شد

حمیدرضا شیخ الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت در مراسم جشن غنچه‌ها که در مدرسه دخترانه شهید رستمی و شفیعی نیا در حال برگزاری است، ضمن خیر مقدم و مسئولان گفت: آخر و مقصد علم عظمت و بزرگی است که خلق می‌شود و این عظمت و بزرگی، انسان‌ها را قدرتمند می‌کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت در مراسم جشن غنچه‌ها بابیان این که امروز بیش از ۷۰۰ هزار نوآموز تا این ساعت در ۲۹ هزار مرکز آموزشی حضور دارند؛ افزود: تمام سعی و تلاش سازمان بر این خواهد بود که بتوانیم در خدمت بیش از ۹۰۰ هزار نوآموز خود در پیش دبستانی دو باشیم و بحث تربیت و یادگیری این عزیزان رو انشالله تداوم ببخشیم.

شیخ الاسلام ادامه داد: امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کودک مشمول دوره پیش دبستانی دو هستند که تا کنون ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و تلاش می‌شود تا پایان ۹۰۰ هزار نفر ثبت نام شود.

آئین جشن غنچه‌ها ویژه دانش‌آموزان پیش دبستانی صبح امروز در مدارس سراسر کشور و در یکی از مدارس شهرستان قدس تهران با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این مراسم غنچه‌های ایران سرود ملی را همخوانی کردند.

نواختن زنگ غنچه‌ها توسط وزیر آموزش و پرورش و استاندار تهران