*در خصوص استیناف آقای رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیر ورزشی در قبال مقام رسمی مسابقه بعد از اتمام بازی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته سوم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه نگین پارتاک اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقایان قنبر محمدی تدارکات تیم تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و محمد سجاد محمدی مدیر تیم به سه جلسه محرومیت هر دو نفر به دلیل بدرفتاری با داور منجر به اخراج (توهین و فحاشی) در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم فجر ساوه از سری مسابقات لیگ فوتسال مناطق زیر ۱۵ ساله‌ها صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای رامین رضائیان بازیکن تیم استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی (یک جلسه تعلیق تا پایان فصل) بدلیل بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی در مسابقه فوتبال مقابل استقلال خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته سوم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم هوادار و یکصد و ده میلیون تومان جزای نقدی بدلیل مسئول شناختن در عدم برگزاری مسابقه از سری مسابقات لیگ فوتبال دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان نسبت به کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر رد تجدیدنظرخواهی آقای سعید احمد عباسی بازیکن تیم مذکور نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال بدلیل قطعی بودن رای صادرگردیده است در حال حاضر متقاضی اعاده در لایحه خود عنوان داشته حکم کمیته انضباطی شامل دو بخش (یک جلسه محرومیت و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی) بوده و فقط بخش محرومیت آن قطعی است و جریمه مذکور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد نظر به اینکه به موجب مصوبه هیات رئیسه محترم فدراسیون فوتبال جرائم اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون ریال قطعی می‌باشد بنابراین دادنامه صادره از این کمیته منطبق با موازین صادر گردیده است لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با هیچیک از جهات اعلامی مندرج در ماده ۱۰۸ مطابقت ندارد، حکم به رد مستدعی اعاده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت بیست میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل عدم اجرای بند ۲۸ بخش ۱ دستورالعمل ثبت قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ توسط باشگاه پرسپولیس تهران بدین توضیح که سازمان لیگ فوتبال اعلام داشته باشگاه تجدیدنظرخواه از تحویل اقرار نامه‌های اعضای باشگاه خودداری نموده است با بررسی محتویات پرونده ملاحظه لایحه اعتراضیه باشگاه مذکور موجبی برای نقض رای صادره از طرف معترض اعلام نگردیده و رای صادره منطبق با موازین و دستورالعمل صادر گردیده است بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، لذا با رعایت بند ۳ بخش ۱۷ دستورالعمل مذکور مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای سهیل کرمی بازیکن تیم شهدا ولیعصر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه دائر بر چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم بدلیل بدرفتاری نسبت به مقام غیر رسمی مسابقه فوتسال مقابل تیم آراد امیدیه از سری مسابقات لیگ مناطق کشور صادر گردیده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از این جهت، عیناً تائید و در خصوص اعتراض باشگاه آراد امیدیه نسبت به بخش دیگر دادنامه مذکور نظر به اینکه دادنامه یاد شده در این بخش قطعی می‌باشد لذا به استنادماده ۱۰۲ مقررات مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره قطعی است.