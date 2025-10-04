باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید روح‌الله لطیفی؛ سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ورود ایران به پیمان‌ها و اتحادیه‌ها و توجه به دو یا چندجانبه گرایی ، زمینه ساز بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور خواهد شد گفت: ورود ایران به این حوزه فرصت‌ها ومزیت‌های را فراهم و راه تنفسی در محدودیت‌ها برای کشور به وجود می آورد.

وی ادامه داد: کشورهای عضو بریکس حدود ۸ هزار میلیارد دلار، کشورهای عضو شانگهای حدود ۶ هزار میلیارد دلار و کشورهای عضو اوراسیا حدود هزار میلیارد دلار با جهان تجارت دارند. این عددها بزرگ است و اگر فقط بتوانیم چند درصد از تجارت این کشورها را به خودمان اختصاص دهیم، یک جهش اقتصادی در ایران ایجاد خواهد شد.

او بیان کرد: تبادل مالی بین اعضا بر اساس ارز مشترک، پول مشترک، تهاتر، ایجاد پول دیجیتال و... حکمرانی دلار را کنار خواهد زد