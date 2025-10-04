همزمان با هفته گردشگری ، ده ها عنوان ویژه برنامه فرهنگی ، مذهبی، آموزشی و تفریحی با رویکرد غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی در منطقه ۱۸ تهران اجرا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، یوسف مقدمی در گزارشی پیرامون تشریح ویژه برنامه های هفته گردشگری اظهار داشت: به مناسبت این رویداد ملی ، زنگ هفته فرهنگی تهران با حضور مدیران ارشد منطقه و رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در آموزشگاه ابتدائی شهید خرم نژاد همراه با بازیهای بومی و محلی نواخته خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: برپائی جشنواره آئینی اقوام ایرانی، تورهای سیاحتی و زیارتی که با مشارکت گروه های مختلف سنی و محوریت مناسبت‌های هفته سالمند و روز عصای سفید از جمله اقدامات اجتماعی خواهد بود که به منظور تقویت نشاط اجتماعی با بهره گیری از جاذبه های گردشگری پایتخت در نظر گرفته شده است .

این مقام مسئول یاد آور شد: امسال برای اولین بار ، پیاده راه باغ راه حضرت زهرا (س) علاوه بر  میزبانی شهروندان در مسیر گردشگری، محل برگزاری بزرگترین تور دوچرخه سواری با مشارکت حداکثری نوجوانان ورزشکار ساکن در محلات خواهد بود.

برچسب ها: شهرداری ، هفته گردشگری
خبرهای مرتبط
کمپین «تهران از نو» مسیرهای گردشگری پایتخت را معرفی کرد
رونمایی از «مسیر گردشگری خانوادگی»؛ به‌زودی
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تهرانگردی وابستگان نظامی ۲۴ کشور/ برنامه‌های گردشگری پایتخت تا پایان مهر ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
آخرین اخبار
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
پلیس راهور: افزایش تصادفات در تهران نگران‌کننده است
کاهش میزان سرقت‌ها/ اراذل و اوباش منتظر ضرب شست پلیس باشند
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول است