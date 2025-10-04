همزمان با هفته گردشگری ، ده ها عنوان ویژه برنامه فرهنگی ، مذهبی، آموزشی و تفریحی با رویکرد غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی در منطقه ۱۸ تهران اجرا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، یوسف مقدمی در گزارشی پیرامون تشریح ویژه برنامه های هفته گردشگری اظهار داشت: به مناسبت این رویداد ملی ، زنگ هفته فرهنگی تهران با حضور مدیران ارشد منطقه و رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در آموزشگاه ابتدائی شهید خرم نژاد همراه با بازیهای بومی و محلی نواخته خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: برپائی جشنواره آئینی اقوام ایرانی، تورهای سیاحتی و زیارتی که با مشارکت گروه های مختلف سنی و محوریت مناسبت‌های هفته سالمند و روز عصای سفید از جمله اقدامات اجتماعی خواهد بود که به منظور تقویت نشاط اجتماعی با بهره گیری از جاذبه های گردشگری پایتخت در نظر گرفته شده است .

این مقام مسئول یاد آور شد: امسال برای اولین بار ، پیاده راه باغ راه حضرت زهرا (س) علاوه بر میزبانی شهروندان در مسیر گردشگری، محل برگزاری بزرگترین تور دوچرخه سواری با مشارکت حداکثری نوجوانان ورزشکار ساکن در محلات خواهد بود.