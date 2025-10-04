دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمان پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برند‌های لوازم خانگی و صوتی-تصویری، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برند‌های لوازم خانگی و صوتی-تصویری یک شرکت تجاری در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار کرد: این پرونده ۶ متهم دارد که ۵ تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره برای ۵ تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.

دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته‌ای از قاچاق کالا شد که از سال ۱۳۹۳ به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالا‌های وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت المال شده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت‌های اقماری متعدد، طیفی از رفتار‌های مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالا‌های وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهر‌های فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.

وی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالا‌های مجاز و مشروط به کشور می‌باشد؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: کیفرخواست ، لوازم خانگی ، دادستانی تهران
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
آخرین اخبار
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام به دار مجازات آویخته شد
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
پلیس راهور: افزایش تصادفات در تهران نگران‌کننده است
کاهش میزان سرقت‌ها/ اراذل و اوباش منتظر ضرب شست پلیس باشند
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول است