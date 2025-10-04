رئیس اورژانس استان تهران مأموریت‌های این نهاد را در هفته گذشته تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت:در هفته گذشته (۵ مهر الی ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۵۳۰ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۳۰۵ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۳۲۸ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

در این مدت ۵۵۸۰۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۱۰۲ تماس مزاحم (معادل ۲.۰ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۰۴۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۷ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۴۸۹ (۸۰.۳ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران

