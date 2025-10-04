براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز  در شهر ماهشهر ۱۷۴ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه ۱۲۹، اندیمشک۱۳۱، اهواز ۱۱۱، شوشتر۱۳۴ و هویزه ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان، بهبهان، خرمشهر، دزفول ، رامهرمز ، شادگان، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

