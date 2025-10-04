عبور تجارت خارجی گمرکات کردستان در نیمه اول سال جاری از مرز ۴۲۶ میلیون دلار

ناظر گمرکات کردستان و مدیرکل گمرک سنندج با اعلام این خبر گفت :صادرات اظهاری از گمرکات استان در ۶ ماهه ابتدایی امسال به رقمی بیش از ۶۰۳ هزار تن به ارزش افزون بر ۲۵۲ میلیون و ۴۰۳ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از حیث وزنی ۵ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- فرامرز امیدی اظهار کرد: کشور عراق با سهم وزنی ۹۸.۹۶ درصد از کل صادرات اظهاری استان، بزرگترین شریک تجاری و مقصد اصلی کالا‌های صادراتی استان به شمار می‌رود.

ناظر گمرکات کردستان به تشریح اقلام عمده صادراتی از دروازه‌های مرزی استان پرداخت و گفت: در این مدت محصولات باغی و کشاورزی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و فرآورده‌های لبنی عمده اقلام صادراتی از مبادی مرزی استان بوده که به کشور‌های عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان، ترکیه، سودان، سوریه، قرقیزستان، و قزاقستان صادر شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: واردات از طریق گمرکات کردستان طی شش ماهه امسال نزدیک به ۲۱ هزار تن انواع کالا به ارزش قریب به ۱۷۴ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشت از لحاظ وزنی ۶۰ درصد و از حیث ارزش دلاری ۷۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود مهمترین کالا‌های وارداتی از طریق گمرکات استان عبارت است از: شمش طلا، شمش آلومنیوم، ضایعات آلومنیوم، موز سبز، انبه، کالا‌های واسطه ایی، ماشین آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان که از کشور‌های عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، چین، اکوادور، هند، قطر، فیلیپین و ایتالیا وارد و در کم‌ترین زمان ممکن ترخیص شده است.

