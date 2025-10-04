امروز به مناسبت هفته فراجا همایشی باهدف گرامیداشت این ایام با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و پرسنل نیروی انتظامی در رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز به مناسبت هفته نیروی انتظامی آیینی به این مناسبت در سالن اجتماعات فراجا برگزار شد.

هادی حق شناس ،‌استاندار گیلان در این همایش به شغل شریف نیروهای امنیتی اشاره و تصریح کرد : برخی از مشاغل در جامعه هیچ گاه تعطیلی ندارد، نیروی انتظامی از جمله مشاغلی است که همواره به صورت شبانه روز برای آرامش و آسایش و نظم و امنیت پای کار هستند.‌

حق شناس افزود : امنیت و آرامش را در جای جای ایران مدیون نیروهای مخلص نیروی انتظامی و پلیس هستیم‌.

وی با اشاره به اینکه پلیس تولید کننده امنیت جامعه است و زمینه تولید و اقتصاد در استان و کشور را فراهم می کنند، تصریح کرد: پلیس چتر حمایت برای همه است، مقابله با جرائم از اهم وظایفی است که بر عهده این دلاور مردان است.‌

سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان در این همایش با بیان اینکه با انسجام و هم دلی به موفقیت های خوبی در استان دست یافته ایم گفت : این وحدت و هم دلی اکثرا جرائم در استان کشف شده است.

وی افزود : پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن شعار این هفته نیروی انتظامی است.‌

فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: در ۶ ماه اول سال سه تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است و حدود ۱۵ هزار نفر دستگیر شدند.‌

وی به پیشگیری شیوع این بلای خانمانسوز اشاره کرد و گفت : در این مدت ۵۴ کارگاه آموزشی در فضای مدارس و دانشگاه ها استان برای جوانان و نوجوانان برگزار شد.

سردار حسن پور به قاچاق کالا در استان اشاره و اذعان کرد: در این مدت ۱۲۰۰ میلیارد تومان انواع کالا قاچاق کشف شده است، در این مدت ۵۸ درصد کشفیات افزایش داشته است.

سردار حسن پور افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ نفر با سامانه پلیس تماس گرفتند، و روزانه ۹ هزار نفر با پلیس تماس گرفته اند .

فرمانده انتظامی گیلان اذعان کرد : وقوع جرائم در این مدت در استان ۱۸ درصد کاهش داشته است،

وی با اشاره به اینکه در تمام کلانتری های گیلان مشاوره فعال شده است، گفت : با مشاوره بسیاری از شکایت ها منجر به صلح شد.

در این همایش تجلیل از خانواده شهدای فراجا و فعالان این حوزه انجام شد.‌