مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: در نتیجه بازدیدها، پیگیریها و نظارتهای مستمر، عملیات اجرایی برای تأمین آب پایدار در این روستاها به ثمر نشست و هماکنون اهالی از آب سالم و با کیفیت برخوردار هستند.
بهرهمندی ۸۰ خانوار در منطقه مدافع حرم درویشیه
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز با اشاره به جزئیات عملیات در روستای درویشیه گفت: در این طرح، ۶۰۰ متر لوله پلیاتیلن با قطر ۱۶۰ میلیمتر نصب و پس از اتصال به شبکه اصلی، امکان تأمین پایدار آب برای این روستا فراهم شد.
وی افزود: با اجرای این پروژه، ۸۰ خانوار از آب پایدار و سالم بهرهمند شدند.
اجرای هزار متر خط انتقال در روستای سویسه
عبیداوی همچنین از پایان عملیات آبرسانی در روستای سویسه خبر داد و گفت: در این طرح، یکهزار متر خط لوله پلیاتیلن با قطر ۳۱۵ میلیمتر اجرا شد که دسترسی پایدار اهالی به آب سالم را تضمین میکند.
وی با تأکید بر اهمیت این طرحها افزود: اجرای پروژههای جهاد آبرسانی نه تنها یکی از اصلیترین نیازهای روزمره مردم را برطرف میکند، بلکه در ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی، کاهش مشکلات ناشی از کمآبی اثرگذار است.
عبیداوی در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای جهاد آبرسانی در نقاط مختلف شهرستان کارون و سایر مناطق تحت پوشش با جدیت ادامه دارد و این شرکت مصمم است با توسعه زیرساختها، گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات تأمین آب روستاییان بردارد.
